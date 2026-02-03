Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Policiales

Impresionante incendio en un circuito de motos en La Plata: arden las cubiertas y espesa columna de humo negro

Ocurre en la zona de 520 y 25

3 de Febrero de 2026 | 14:29

Escuchar esta nota

Un incendio de gran magnitud se desató este martes en la ciudad de La Plata, en la zona de 520 y 25, donde funciona un predio con un circuito de motos.

Las llamas afectaron principalmente a una gran cantidad de neumáticos que delimitan la traza del circuito, lo que provocó una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

La situación generó máxima preocupación debido a que el foco ígneo se desarrolló a pocos metros de una estación de servicio Shell y frente al hipermercado NINI, lo que obligó a extremar las medidas de prevención.

Las condiciones climáticas no ayudaron al trabajo de los equipos de emergencia: la jornada se desarrolla con altas temperaturas bajo alerta amarilla y presencia de viento, factores que favorecieron la propagación del fuego.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, que lograron controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a zonas cercanas. Según informaron, la situación se encuentra bajo control, aunque continúan las tareas de enfriamiento y prevención.

Verano complicado por el fuego en el Gran La Plata

La Región de La Plata y su zona de influencia enfrentan una compleja coyuntura este verano debido a un cuadro meteorológico que eleva el riesgo de incendios a niveles de preocupación. El viento, combinado con los picos de calor propios de la temporada, ha generado un escenario de alta combustión en predios abiertos y zonas rurales.

Ante esta realidad, Defensa Civil de la Provincia formalizó el estado de alerta naranja para el centro y norte bonaerense, una medida que pone en máxima vigilancia a la Ciudad, Berisso, Ensenada y el resto de los distritos cercanos, donde la simultaneidad de focos ígneos puede dar un promedio de veinte intervenciones por jornada.

Este escenario de riesgo obligó a una reconfiguración operativa de los servicios de emergencia para contener una demanda que se mantiene constante. Roberto Scafati, titular de Defensa Civil de Berisso y presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, confirmó que el nivel naranja es una respuesta directa a la intensidad del calor y a la recurrencia de incendios en terrenos con vegetación. Para el funcionario, la situación presenta una dinámica de trabajo intensa, ya que el volumen de salidas de los cuarteles no disminuye a pesar de las recomendaciones, evidenciando un contexto donde el viento actúa como el principal factor de propagación de las llamas.

Fuentes oficiales consultadas por este diario indicaron que La Plata registra, por sí sola, entre 10 y 15 incendios de pastos o predios abiertos cada día. Este fenómeno, que en algunas jornadas llega a 20 emergencias, mantiene en guardia permanente a un cuerpo de 11 cuarteles que integran a unos 600 bomberos.

 

