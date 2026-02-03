Fotos y video.- El impresionante incendio frente a una estación de servicio y a metros de un mayorista
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado por fallas técnicas
Escuchar esta nota
El Tren Roca que une La Plata con Plaza Constitución se encuentra con servicio limitado a raíz de fallas técnicas de alimentación. Según anunciaron desde Trenes Argentinos a través de sus canales oficiales, el servicio funciona entre la estación cabecera de Capital Federal y Villa Elisa.
🟠📍#TrenRoca ramal #LaPlata con servicio limitado entre #PlazaConstitución y #VillaElisa por fallas técnicas en la alimentación eléctrica. 16:04 h— Info Tren Roca (@infotrenroca) February 3, 2026
