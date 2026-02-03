Dos empresas fueron adjudicadas para la construcción del nuevo distribuidor de City Bell, obra clave para el Gran La Plata. La obra costará 25.527.544.909,56 de pesos y será financiada por AUBASA.

Según se indicó, "hoy en directorio, se aprobó la adjudicación de las dos empresas que calificaron para la realización del distribuidor, y en las próximas semanas se realizará la firma de contrato y para dar inicio de obra".

El proyecto contempla la construcción de un enlace vial de 2 kilómetros con dos carriles y doble sentido de circulación. El trazado cruzará el ramal La Plata de la Línea Roca y los arroyos Martín y Carnaval.

En total, la obra requerirá 150.000 m³ de movimiento de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 m³ de hormigón destinados a puentes y viaductos para la ejecución del pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación.