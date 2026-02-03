Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Policiales

VIDEO.- La Plata: arrastró a una mujer para robarle mientras esperaba el micro

3 de Febrero de 2026 | 15:35

Escuchar esta nota

Un violento hecho de inseguridad ocurrió a plena luz del día en el este de La Plata, donde un ladrón intentó asaltar a una mujer que esperaba el micro para ir a trabajar, la arrastró por la calle y finalmente huyó sin llevarse nada. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y ahora es investigado por la Policía Bonaerense.

El episodio ocurrió durante la mañana de este martes en la zona de 116 y 609, en Villa Elvira. Según relataron familiares de la víctima, la mujer se encontraba en la parada de micros cuando el delincuente se acercó simulando una charla con otra persona. Luego, al quedar solo, decidió atacar.

De acuerdo a las imágenes, el hombre dejó pasar varios autos, se colocó detrás de la víctima e intentó arrebatarle la mochila. La mujer se resistió y comenzó un forcejeo que derivó en una escena de extrema violencia: el agresor la arrastró de una vereda a la otra mientras intentaba desprender sus pertenencias.

Finalmente, al no lograr su objetivo, el ladrón escapó corriendo y se dio a la fuga con las manos vacías. La víctima sufrió golpes producto del ataque, aunque logró radicar la denuncia horas más tarde.

Tras la difusión del video, vecinos del barrio afirmaron reconocer al atacante, a quien señalaron como un residente de la zona sur de la ciudad. Según indicaron, las imágenes circularon por estados de WhatsApp y permitieron que varias personas aportaran datos sobre su identidad.

Familiares de la mujer explicaron además que recibieron comentarios de vecinos que aseguraron que el padre y el hermano del sospechoso habrían sido detenidos el último fin de semana durante un allanamiento en su vivienda, en el marco de una causa por el robo de una moto. “Él escapó corriendo por el campito que está frente a su casa”, contó una vecina.

La denuncia fue realizada en el destacamento policial de Barrio Aeropuerto y la investigación quedó en manos de la Policía Bonaerense, que busca dar con el agresor, conocido en el barrio con el apodo de “el Gordo”. Vecinos de la zona volvieron a reclamar mayor presencia policial y advirtieron que se trata de un sector peligroso, especialmente para las mujeres que salen a trabajar durante la madrugada y las primeras horas del día.

