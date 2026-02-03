VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue filmado por las cámaras de seguridad de un comercio de uniformes mientras robaba prendas de vestir en un local ubicado en Lisandro Olmos. El hecho ocurrió durante la jornada del lunes y quedó registrado en un video que muestra con claridad la maniobra delictiva.

Según relataron los responsables del comercio, el hombre ingresó al local como un cliente más y realizó la compra de un escudo, una jerarquía y un cinto americano. En el momento en que entregaba su documentación para concretar el pago, aprovechó una distracción del empleado que lo atendía y, de manera disimulada, sustrajo una chomba y un pantalón correspondientes al uniforme del SPB, que guardó en su bolso.

Tras advertir el faltante de indumentaria una vez que el cliente se retiró del lugar, el personal del comercio revisó las cámaras de seguridad y constató el hurto. Al analizar el registro de clientes y la documentación presentada, los dueños del local confirmaron que el sospechoso pertenece efectivamente al Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Es la primera vez que nos pasa algo así y lo más llamativo es que se trate de alguien perteneciente a las fuerzas, que es lo que uno menos se imagina”, expresaron los responsables del negocio en diálogo con este medio. Además, confirmaron que la denuncia correspondiente ya fue radicada.

El comercio está ubicado sobre avenida 197, entre 47 y 49, a metros de la Alcaidía Departamental La Plata “Roberto Pettinato”, una cercanía que acentuó aún más la sorpresa y el malestar tras lo ocurrido.

El denunciante también precisó que el agente presentaba dificultades en el habla y que emanaba un fuerte olor a alcohol al momento de la compra. En las imágenes se observa con claridad cómo el penitenciario aprovecha la situación para llevarse las prendas sin abonarlas.

El caso quedó en manos de la Justicia y se aguardan definiciones respecto a la situación del efectivo involucrado, tanto en el ámbito judicial como administrativo dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.