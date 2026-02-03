Peter Lanzani explicó su internación de urgencia y confirmó de qué fue operado con un posteo íntimo

El actor Peter Lanzani aclaró públicamente qué ocurrió con su salud luego de haber sido internado de urgencia el domingo en el Sanatorio Colegiales y llevó tranquilidad a sus seguidores tras varias horas de versiones y preocupación.

A través de sus redes sociales, el artista compartió una foto íntima de los momentos previos a la operación y contó que atravesó un cuadro de apendicitis, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

En el mensaje, que acompañó con una foto desde el centro de salud, explicó con tono distendido que la operación ya fue realizada y que comenzó la etapa de reposo en su casa, también remarcó que decidió comunicarlo “con la verdad” para despejar dudas.

Con esa publicación, Lanzani confirmó que la cirugía resultó satisfactoria y que recibió el alta médica, por lo que continuará la recuperación de manera ambulatoria. Su entorno profesional también respaldó esa información y señaló que el actor se encuentra en buen estado general y enfocado en descansar.

Según indicaron desde su representación, la idea es que retome sus compromisos de trabajo de forma progresiva, siempre de acuerdo con la evolución postoperatoria y las indicaciones médicas.



