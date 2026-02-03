Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Reserva de Estudiantes no pasó del empate ante Colón: fue 0 a 0 en Santa Fe

La Reserva de Estudiantes no pasó del empate ante Colón: fue 0 a 0 en Santa Fe
3 de Febrero de 2026 | 19:56

El equipo de Reserva de Estudiantes igualó 0-0 en su visita a Colón de Santa Fe, en lo que fue su primer partido oficial del año. El Pincha, en la semana del 11 de febrero, visitará a Quilmes en la segunda fecha. 

El equipo que dirige Jonatan Schunke no tuvo mucha precisión en el juego y fue cediendo territorio ante la presión del local. Tuvo una chance muy clara en el cierre del primer tiempo, pero Galo Galarza desperdició un penal.

En el complemento con los cambios no logró imponerse y por eso se fue conformando con un empate que le suma pero que no mostró su mejor versión.

El conjunto dirigido por Schunke formó con Martino Botti; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Faustino Messina, Jorge Georgieff; Galo Galarza, Thiago González, Franco Basualdo, Ciro Spaletta; Thiago Serrano y Santigo Crego.

