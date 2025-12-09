Últimos días de inscripción en la UNLP

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura
El próximo viernes 12 de diciembre finalizará en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el período de inscripción de aspirantes para ingresar a alguna de sus 17 facultades en el año 2026.
Las personas interesadas deberán realizar una inscripción mediante un formulario virtual al que se ingresará a través de la página web de cada Unidad Académica.
La UNLP informó que sólo recibirá las inscripciones de aquellas personas que aspiren a ingresar en el año 2026 en ella exclusivamente y en una sola carrera.
A tal efecto, la solicitud de ingreso tendrá carácter de Declaración Jurada, por lo tanto, cualquier tipo de inscripción ya realizada para el año 2026 en otra Universidad Nacional o en otra carrera, inhabilitará a efectuar una nueva en esta Casa de Estudios.
Para completar el trámite de inscripción, deberá suministrarse a través del formulario virtual la siguiente documentación: foto del Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Cívica de ambos lados. De ser un estudiante de nacionalidad extranjera, foto del Pasaporte o Cédula de Identidad del país de origen; una foto de frente del aspirante; certificación o título de estudios secundarios completos, en archivo pdf. En el caso de quienes hayan finalizado sus estudios secundarios en el exterior el Certificado o Título de estudios secundarios completos (Certificado analítico de todos los años del nivel secundario con el detalle de las asignaturas y sus respectivas calificaciones) deberá estar legalizado por la autoridad educativa nacional competente y Consulado Argentino o apostillado de su país de origen, debidamente convalidado por dicha autoridad.
