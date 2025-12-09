Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |En valores interanuales

Las ventas minoristas cayeron un 4,1% en noviembre

Las ventas minoristas cayeron un 4,1% en noviembre
9 de Diciembre de 2025 | 02:19
Edición impresa

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en noviembre, las ventas minoristas pymes registraron un descenso de 4,1 por ciento en comparación al mismo periodo de 2024. En cuanto a octubre, la caída mensual fue más pronunciada: 9,1 por ciento.

No obstante, según el documento, “en lo que va del año las ventas acumulan un incremento internanual del 3,4 por ciento”, se advirtió.

El informe realizó una radiografía de cómo estaban los comercios de todo el país. El resultado expresó que más de la mitad (el 54,2 por ciento) “reportó estabilidad en la comparación interanual” pero que un 37 por ciento “señaló un deterioro en las condiciones”, indicó el documento.

¿Expectativas en relación al año próximo? El 48,6 por ciento de los comercios encuestados proyectó un escenario de mejora, mientras que el 43,7 estimó que la situación no presentará cambios. Asimismo, sólo el 7,7 por ciento anticipó una “evolución negativa”, se advirtió.

En cuanto a las inversiones, el 60,1 por ciento determinó al contexto actual como “desfavorable para realizar desembolsos de capital”, mientras que un 14,6 por ciento lo consideró oportuno y un 25,2, se mantuvo lejos de elegir una postura.

rubros: caídas y subas

En cuanto a la disgregación de rubros, se evidenció una dinámica similar: casi la totalidad de los títulos analizados presentaron retracciones. En cuanto a “Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles”, el descenso interanual fue de 9,7 por ciento e intermensual de 10.

LE PUEDE INTERESAR

En un año triplicaron su jubilación los agrimensores

LE PUEDE INTERESAR

Cristina Soria de Bellone

“Alimentos y bebidas”, por otro lado, presentó una caída de 5,9 por ciento interanual e intermensual.

Asimismo, “Calzado y marroquinería”, “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción”, y “Textil e indumentaria” fueron rubros que presentaron retracciones interanuales e intermensuales.

En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue “Farmacia”, con una suba del 1,8 por ciento aunque mostró valores de 9 por ciento por debajo que en octubre.

En cuanto al cierre de noviembre y comienzo del último mes, se consolida un “escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables”, advirtió el documento y añadió: “La actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

FOTOS Y VIDEO.- Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista trastabilló en el paso bajo a nivel y lucha por su vida

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
+ Leidas

VIDEO.- El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno: Estudiantes

VIDEO. Con pasión y color, pero 23 detenidos

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Alberto F. ¿con novia del PRO?

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Últimas noticias de La Ciudad

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora

Buscan acelerar el uso del código QR en ascensores
Policiales
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Espectáculos
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente
Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
De filósofa y diputada, a periodista de chimentos: la vida de Laura Ubfal
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Deportes
VIDEO.- El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Edwuin Cetré: el jugador que rompió el partido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla