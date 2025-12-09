Las ventas minoristas cayeron un 4,1% en noviembre

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en noviembre, las ventas minoristas pymes registraron un descenso de 4,1 por ciento en comparación al mismo periodo de 2024. En cuanto a octubre, la caída mensual fue más pronunciada: 9,1 por ciento.

No obstante, según el documento, “en lo que va del año las ventas acumulan un incremento internanual del 3,4 por ciento”, se advirtió.

El informe realizó una radiografía de cómo estaban los comercios de todo el país. El resultado expresó que más de la mitad (el 54,2 por ciento) “reportó estabilidad en la comparación interanual” pero que un 37 por ciento “señaló un deterioro en las condiciones”, indicó el documento.

¿Expectativas en relación al año próximo? El 48,6 por ciento de los comercios encuestados proyectó un escenario de mejora, mientras que el 43,7 estimó que la situación no presentará cambios. Asimismo, sólo el 7,7 por ciento anticipó una “evolución negativa”, se advirtió.

En cuanto a las inversiones, el 60,1 por ciento determinó al contexto actual como “desfavorable para realizar desembolsos de capital”, mientras que un 14,6 por ciento lo consideró oportuno y un 25,2, se mantuvo lejos de elegir una postura.

rubros: caídas y subas

En cuanto a la disgregación de rubros, se evidenció una dinámica similar: casi la totalidad de los títulos analizados presentaron retracciones. En cuanto a “Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles”, el descenso interanual fue de 9,7 por ciento e intermensual de 10.

“Alimentos y bebidas”, por otro lado, presentó una caída de 5,9 por ciento interanual e intermensual.

Asimismo, “Calzado y marroquinería”, “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción”, y “Textil e indumentaria” fueron rubros que presentaron retracciones interanuales e intermensuales.

En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue “Farmacia”, con una suba del 1,8 por ciento aunque mostró valores de 9 por ciento por debajo que en octubre.

En cuanto al cierre de noviembre y comienzo del último mes, se consolida un “escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables”, advirtió el documento y añadió: “La actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia”.