Productores harán un corte en la zona de ruta 36 y 520

Las familias productoras del cordón flori-frutihortícola de La Plata, realizarán un corte de tránsito hoy a la mañana en ruta 36 y 520 para realizar diversos reclamos.

Se prevé que la interrupción del tránsito se llevará a cabo desde las 9. Aseguran que están en “emergencia productiva”.

La medida, acordada junto a distintas organizaciones sociales, busca visibilizar lo que definen como “una de las crisis más profundas de las últimas décadas”, con una preocupante caída en las ventas y alimentos descartados.

Según denunciaron las organizaciones convocantes que también comparte las localidades de Berazategui y Florencio Varela, la combinación de pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo y aumento de costos básicos ha generado un escenario crítico para quienes producen verduras, frutas y flores en la región.

Los productores afirman que los precios que reciben en los mercados mayoristas “se derrumbaron” y que, en muchos casos y los intermediarios rechazan trasladar mercadería por falta de demanda, lo que provoca que toneladas de alimentos sean regaladas o descartadas.

En la movilización de hoy, los productores exigirán: subsidios a la producción o compensaciones sobre insumos esenciales como gasoil y electricidad; acceso a la tierra, con la incorporación de las primeras 1.000 hectáreas dentro del cordón platense; compra estatal directa de la producción para garantizar precios justos y abastecimiento de alimentos frescos; una nueva Ley de Arrendamientos Rurales, con contratos de largo plazo y protección a pequeños productores; y leyes de Protección de los Cordones Flori-Frutihortícolas, a nivel provincial y nacional.