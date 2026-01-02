Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía |En medio de una denuncia por presunto desvío de 6,2 millones de dólares

La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona

La casa madre del fútbol responsabilizó a gestiones anteriores por vínculos “desfavorables” y acusó a empresarios

La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona

Claudio “Chiqui” Tapia, en la mira / web

2 de Enero de 2026 | 02:44
Edición impresa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial con el que buscó responder a las investigaciones periodísticas y a los cuestionamientos que en las últimas semanas pusieron bajo la lupa el manejo de fondos de la entidad. El texto se difundió en un clima de creciente tensión institucional y en medio de sospechas por maniobras financieras que involucran a empresarios cercanos a la dirigencia.

El comunicado intenta justificar la comisión del 30% que se le reconoce al productor teatral y ex diputado provincial Javier Faroni en distintos contratos comerciales. La respuesta pública se produjo después de que se conociera que Faroni presuntamente habría utilizado al menos 6,2 millones de dólares provenientes de cuentas ligadas a la AFA para financiar la adquisición del club italiano Perugia, operación realizada a través de sociedades que él mismo controla.

La operatoria bajo investigación

La compra del Perugia se habría realizado mediante la firma Sports Next Gen Ltd., una empresa dedicada a inversiones en el ámbito deportivo. Lo que salió a la luz ahora es que esa compañía recibió transferencias desde una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, empresa administrada por Erica Gillette, esposa de Faroni.

Gillette está vinculada contractualmente a la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y es mencionada en documentos bancarios como operadora de fondos destinados a actividades comerciales de la Selección Argentina. Esta triangulación de fondos, bajo sospecha judicial, es uno de los ejes del escándalo que envuelve a la institución.

El informe periodístico también señala que Faroni habría actuado como intermediario en operaciones que exceden su rol formal dentro de la estructura comercial del organismo, lo que encendió alarmas en organismos estatales de control y alimentó las críticas de sectores internos del fútbol argentino.

Frente a estas revelaciones, la AFA difundió un documento titulado “La única verdad, es la realidad”, frase atribuida a Juan Domingo Perón. Allí, la institución menciona que recibió “publicaciones malintencionadas, desinformaciones y operaciones” destinadas a deteriorar la imagen de la dirigencia y aclara que considera necesario “reiterar información relevante para comprender el estado actual de los contratos comerciales”.

LE PUEDE INTERESAR

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

LE PUEDE INTERESAR

El plan de Cavallo para que Milei ordene el dólar

El texto sostiene que, desde 2017, la gestión actual se propuso “revalorizar los activos” de la AFA renegociando convenios con sponsors, agentes y proveedores. Asegura que al asumir encontraron contratos cedidos hasta 2030 que, según la entidad, perjudicaban los ingresos del organismo.

Críticas a la gestión Grondona

En la comparación histórica, la AFA menciona que durante la conducción de Julio Grondona existían esquemas comerciales en los que los intermediarios obtenían porcentajes sustancialmente mayores que los percibidos por la institución.

El comunicado enumera ejemplos:

- El agente ISL obtenía el 55% de la facturación por derechos de la Selección Argentina, mientras que la AFA recibía el 45%.

- La empresa Santa Mónica administraba derechos con un reparto del 50% para cada parte.

- El empresario Guillermo Tofoni, asociado a un tenedor de derechos de partidos amistosos internacionales, recibía hasta el 35% de los mayores ingresos; su socio, el 65%; y la AFA solo percibía una suma fija de un millón de dólares por partido.

La entidad sostiene que, en contraste, la distribución actual es “hasta un 70% para la AFA y un 30% para quienes se asocian comercialmente”, lo que, según su versión, representaría un cambio profundo en el modelo de negocios.

Acusaciones cruzadas y presiones internas

El comunicado también apunta contra actores que, según la AFA, buscan “desestabilizar” a la dirigencia. Sostiene que quienes no aceptaron renegociar contratos “desfavorables” para la institución pretenden recuperar beneficios mediante la difusión de información que califica como “distorsionada” o parcial.

En un tramo de fuerte tono político, el documento afirma: “En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchan por el bienestar del pueblo”, sugiriendo que detrás de las denuncias existirían motivaciones económicas y no un interés genuino en la transparencia.

Como parte de la estrategia defensiva, la AFA adjuntó copias en PDF de los contratos firmados durante la era Grondona con la empresa que comercializaba los partidos de la Selección Argentina en el exterior. La entidad sostiene que esos documentos muestran “el esquema comercial heredado” y permiten comprender el marco en el que se desarrollaron las renegociaciones posteriores.

Por ahora, la AFA no se expresó sobre la ruta del dinero mencionada en la investigación periodística ni sobre el rol específico de Faroni en la adquisición del Perugia. Tampoco hubo precisiones sobre posibles auditorías internas o la intervención de organismos de control estatales.

El caso continúa en desarrollo y ya generó tensiones dentro del propio mundo del fútbol argentino, donde dirigentes, empresarios y ex socios comerciales exponen, a través de los medios, distintas versiones sobre el manejo de los contratos y el flujo de fondos de la Selección. El comunicado de la AFA, lejos de cerrar la discusión, instaló nuevos interrogantes y anticipa un escenario de conflictividad creciente en torno a la administración del principal activo del fútbol nacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

Somalilandia, la apuesta geo estratégica de Israel

Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño

La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Últimas noticias de Política y Economía

Impulso a la derecha Milei quiere un bloque regional

China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
Policiales
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso
Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso
Ataque a balazos en Berisso antes del brindis
Información General
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
Deportes
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
El Lobo pone primera y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
River está por cerrar a un campeón de Libertadores
Espectáculos
“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades
“El horizonte de Keops”: desde Palermo, un viaje al pasado
La China, dueña y señora del primer escándalo del año
Crecen los rumores: Zendaya y Tom Holland estarían esperando un bebé
Un paseo por el universo Monet en el Colón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla