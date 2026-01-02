China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
El gigante asiático ya aplica cuotas por país y un arancel adicional del 55% para los envíos que las superen. Cómo impacta la medida
China volvió a mover una de las piezas centrales del comercio mundial de alimentos. Desde ayer, el país asiático puso en marcha un esquema de salvaguardias para la carne vacuna importada que combina cupos anuales por país con un fuerte incremento arancelario para los envíos que excedan esos límites.
Para Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, la decisión implica un cambio de reglas en un mercado clave por volumen y por generación de divisas.
Según informó el Ministerio de Comercio chino, las importaciones de carne bovina quedan sujetas a una cuota específica que mantendrá el arancel vigente del 12,5%. Una vez superado ese volumen, se aplicará un derecho adicional del 55%, que se suma a los gravámenes actuales. El esquema regirá durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se ajusta -según Pekín- a la normativa local y a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
China es hoy el principal destino de la carne argentina. En los primeros once meses del año, el país exportó 654.800 toneladas de carne vacuna, de las cuales 458.360 tuvieron como destino el mercado chino. Bajo la nueva disposición, la cuota asignada a la Argentina será de 511.000 toneladas anuales.
Brasil, el mayor proveedor del gigante asiático, contará con un cupo cercano al millón de toneladas, mientras que Estados Unidos tendrá asignaciones de 164.000 toneladas en 2026, con incrementos graduales en los años siguientes.
El trasfondo de la decisión combina factores económicos y productivos. En los últimos años, China expandió con fuerza su stock ganadero y su capacidad de producción, al mismo tiempo que la economía mostró un ritmo de crecimiento más moderado.
Ese escenario derivó en un mercado interno con señales de sobreoferta y precios deprimidos, que ajustaron los márgenes de los productores locales. Para las autoridades chinas, el aumento sostenido de las importaciones tuvo una relación directa con esas dificultades.
En ese marco, el nuevo esquema busca desalentar el ingreso de volúmenes considerados excedentes y dar aire a la producción doméstica. Las cuotas no utilizadas no podrán trasladarse al año siguiente y, durante el período de vigencia de las salvaguardias, quedarán suspendidos los mecanismos específicos previstos en el acuerdo de libre comercio entre China y Australia.
Para la Argentina, el impacto potencial es significativo. Un arancel del 55% sobre los envíos que superen el cupo reduce de manera drástica la competitividad y obliga a recalcular precios de referencia, contratos y márgenes. También introduce mayor incertidumbre en la planificación de la producción y en la estrategia comercial de los frigoríficos exportadores, que deberán administrar con mayor precisión los volúmenes destinados a China.
En el plano interno, el nuevo escenario puede tener efectos cruzados. Si parte de la mercadería destinada al mercado chino busca otros destinos o se vuelca al consumo local, podrían aparecer presiones sobre los precios internos, aunque ese impacto dependerá del contexto macroeconómico, del nivel de exportaciones totales y de la capacidad del sector para diversificar mercados.
La medida china se inscribe en un clima global con mayor presencia de políticas de protección comercial en sectores sensibles de la cadena alimentaria. En paralelo al caso de la carne vacuna, Pekín avanzó con decisiones similares en otros rubros, como los lácteos europeos, reforzando una estrategia más defensiva en materia de abastecimiento.
Por ahora, no hay precisiones sobre eventuales excepciones por cortes, acuerdos bilaterales que atenúen el impacto ni mecanismos de compensación. El mensaje oficial, sin embargo, fue explícito: China priorizará la estabilidad de su mercado interno sin cerrar completamente sus fronteras al comercio.
Para la Argentina, el problema inmediato a resolver será sostener su presencia en el principal mercado del mundo para la carne vacuna en un contexto de reglas más estrictas y competencia creciente.
