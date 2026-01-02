Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía |Evalúa hacer una cumbre en Buenos Aires y destaca coincidencias con líderes de América Latina

Impulso a la derecha Milei quiere un bloque regional

El Presidente confirmó que trabaja en la creación de una alianza integrada por diez países alineados con las “ideas de la libertad” con el aval de la administración Trump

Impulso a la derecha Milei quiere un bloque regional

“Hemos cumplido todas las promesas de campaña”, dijo Milei / na

2 de Enero de 2026 | 02:47
Edición impresa

Las declaraciones del presidente Javier Milei a la cadena CNN reavivaron su proyecto de conformar un bloque internacional de mandatarios de derecha y centroderecha. La iniciativa, que circula desde el comienzo de su gobierno, busca articular una alianza regional para contrarrestar la influencia de los líderes de izquierda y centroizquierda en América Latina.

En la entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer —que se emitirá de manera completa el 11 de enero— Milei confirmó que avanza en un grupo de “diez países” que comparten lo que denomina “las ideas de la libertad”.

“Estamos intentando hacer un bloque, en el que nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”, afirmó el mandatario.

Posible cumbre en Buenos Aires

En la Casa Rosada señalan que el tema ya fue conversado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, figura clave en la estrategia internacional de Milei.

Incluso se evalúa organizar una cumbre en Buenos Aires durante 2026, ya sea en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) o como un evento paralelo.

Esta instancia permitiría reunir a mandatarios latinoamericanos afines para coordinar posturas comunes sobre Venezuela, seguridad, política exterior y defensa de lo que definen como “valores occidentales”.

LE PUEDE INTERESAR

China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada

LE PUEDE INTERESAR

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Primeras señales

Durante los últimos meses, Javier Milei compartió actividades y gestos políticos con varios líderes regionales de orientación conservadora o liberal: Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), José Jeri (Perú), Nasry Asfura (Honduras, presidente electo), José Antonio Kast (Chile, asume el 11 de marzo), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Luis Abinader (República Dominicana).

Varios de ellos coincidieron con Milei en Oslo, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, y en la reciente cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

Desde el Gobierno subrayan que la mayoría ya firmó comunicados conjuntos en los que critican al chavismo en Venezuela y respaldan acciones impulsadas por la administración estadounidense en el Caribe y Centroamérica.

Contrastes con Lula

La iniciativa de Milei se produce en un contexto regional marcado por fuerzas políticas heterogéneas. Actualmente, existen: ocho gobiernos de derecha o centroderecha con distintos niveles de sintonía con Washington. Y siete gobiernos de izquierda o centroizquierda, entre ellos Brasil —con Luiz Inácio Lula da Silva—, México —con Claudia Sheinbaum— y Colombia —con Gustavo Petro—.

Milei no ha mantenido contacto directo con Lula ni con Sheinbaum, aunque sí moderó las declaraciones públicas que dirigió hacia ambos en meses anteriores. Trump, en cambio, mantiene canales de diálogo activos con Brasil y México.

En la última cumbre del Mercosur, Lula y Milei exhibieron posiciones opuestas frente a la crisis venezolana. Mientras el mandatario brasileño alertó sobre el riesgo de una “catástrofe humanitaria” ante una eventual intervención armada estadounidense, Milei respaldó sin matices la “presión” de Trump sobre Caracas y volvió a calificar a Nicolás Maduro como “narcodictador”.

Antecedentes y límites del proyecto

La propuesta recuerda a iniciativas previas de articulación conservadora en la región. Entre ellas: el Grupo de Lima, creado en 2017 para presionar a Venezuela; la fallida conformación de Prosur, impulsada por Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque; los intentos de Lula y Alberto Fernández por reactivar la Unasur, que no prosperaron.

Analistas consultados señalan que una diferencia clave radica en el alineamiento de Milei con la agenda de Estados Unidos, más rígido que el de otros mandatarios conservadores, lo que podría limitar la autonomía del bloque.

“Que no estén hoy en ese grupo Brasil, México, Colombia o Canadá, que integraban aquel Grupo de Lima, ya marca una diferencia. La influencia por ahora sería menor”, evaluó Fulvio Pompeo, ex secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Mauricio Macri.

En el Gobierno observan con expectativa el calendario electoral de 2026. Las presidenciales de Colombia —donde se elegirá al sucesor de Petro— y de Brasil —donde Lula buscará su reelección frente a Flavio Bolsonaro— podrían modificar el equilibrio regional y aumentar el número de aliados para Milei.

Mientras tanto, la Casa Rosada busca consolidar la narrativa de la “batalla cultural” y avanzar en un marco político común con los gobiernos conservadores, de cara a una posible institucionalización del bloque en los próximos meses.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Ubican al Presidente como figura global de 2025
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos

Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño

Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad

Se liberaron US$20.000 millones del blanqueo
Últimas noticias de Política y Economía

China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
Información General
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
Espectáculos
“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades
“El horizonte de Keops”: desde Palermo, un viaje al pasado
La China, dueña y señora del primer escándalo del año
Crecen los rumores: Zendaya y Tom Holland estarían esperando un bebé
Un paseo por el universo Monet en el Colón
Policiales
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso
Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso
Ataque a balazos en Berisso antes del brindis
Deportes
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
El Lobo pone primera y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
River está por cerrar a un campeón de Libertadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla