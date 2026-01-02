Somalilandia, la apuesta geo estratégica de Israel

Columnista de AFP

El sorprendente reconocimiento por parte de Israel de la región separatista de Somalilandia ofrece al Estado hebreo un acceso sin precedentes al mar Rojo y una plataforma para atacar a los hutíes de Yemen, aliados de Irán.

La medida podría ayudar militarmente a Israel contra el llamado eje de resistencia de Teherán en Oriente Medio, pero también convierte el Cuerno de África en un nuevo campo de batalla, según los expertos.

El anuncio de Israel de reconocer a Somalilandia como “Estado independiente y soberano” fue una primicia para la república autoproclamada que se separó de Somalia en 1991.

Somalilandia tiene una alta importancia geoestratégica. Ofrece acceso directo al golfo de Adén y al estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas de transporte marítimo comercial más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez.

También se encuentra muy cerca de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que han atacado repetidamente a Israel desde el inicio de la guerra de Gaza desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El reconocimiento israelí se produjo tras conversaciones celebradas “con el máximo secreto, con la participación del Mosad en un papel paradiplomático”, señaló David Khalfa, investigador de la Fundación Jean-Jaurès de París.

Si Israel obtuviera permiso para desplegarse en territorio de Somalilandia, su ejército podría operar aviones y drones de vigilancia para “monitorizar y atacar a los hutíes”, dijo Khalfa.

“La posibilidad de operar desde territorio de Somalilandia podría cambiar las reglas del juego”, afirmó Asher Lubotzky, del Instituto para las Relaciones Israelí-Africanas en Herzliya, cerca de Tel Aviv.

Ese acceso sería beneficioso “puesto que los Estados del Golfo, Estados Unidos e Israel han combatido a los hutíes en los últimos años sin resultados significativos”, agregó.

Dada su ubicación estratégica, Somalilandia ha atraído desde hace tiempo el interés occidental. Antes bajo influencia del Imperio Otomano, se convirtió en protectorado británico a finales del siglo XIX. Este duró hasta 1960, cuando se unió a la República de Somalia.

Posteriormente, Estados Unidos contempló el establecimiento de una base militar allí en la década de 1980.

En 1991, Somalilandia declaró unilateralmente su independencia del resto de Somalia.

Más de dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre, Israel quiere construir “contralianzas” contra Irán a lo largo de las costas de una Somalilandia prooccidental y políticamente estable. Eso es “un activo raro en esta parte del mundo”, dijo Khalfa.

Para la experta en seguridad Samira Gaid, del laboratorio de ideas somalí Baqiis Insight en Mogadiscio, el reconocimiento por parte de Israel “refuerza las preocupaciones de que el mar Rojo y el golfo de Adén se estén convirtiendo en espacios políticos militarizados más que en corredores comerciales neutrales”.

También acelera “la implicación, durante la última década, del Cuerno de África en las rivalidades de Oriente Medio”, señaló.

Rivalidad con Turquía

La alianza de Somalilandia con países de la región no es nueva. Los Emiratos Árabes Unidos operan una base militar en el puerto de Berbera de la región en virtud de un acuerdo que se remonta a 2017. Algunas fuentes afirman que Abu Dabi, aliado de Israel, podría facilitar el acceso de Israel a la instalación, indicó Khalfa.

El año pasado, Somalilandia también entabló negociaciones con Etiopía, país sin litoral y aliado de Israel, para construir un puerto en su costa.

El reconocimiento de esa república “parece encajar bien con las alianzas de Israel”, dijo Colin Clarke, director de investigación del Soufan Center en Nueva York.

“El Cuerno de África, como otras regiones del continente, se ha convertido en un campo de batalla entre las llamadas ‘potencias medias’”, apuntó.

Los analistas también señalan que la nueva alianza de Israel alimenta aún más su creciente rivalidad con Turquía.

Ambos países han estado enfrentados en su intento de expandir su influencia sobre Siria. Además, Ankara aspira a enviar tropas a la Franja de Gaza en el marco de una fuerza internacional de estabilización liderada por Estados Unidos.

Israel ha rechazado categóricamente esa posibilidad, destacando los vínculos de Turquía con el grupo islamista Hamás.

Turquía ha tenido durante mucho tiempo presencia en el Cuerno de África y considera a Somalia casi como un “país satélite”, dijo Lubotzky.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, arremetió contra el reconocimiento diplomático el martes, que consideró “ilegítimo e inaceptable”.