Celebración para los más “peques” en Plaza Moreno

El próximo domingo se celebrará el Día del Niño en la Plaza Moreno, con distintas actividades organizadas por la Municipalidad de La Plata.
Desde las 14 se desarrollarán propuestas abiertas para toda la comunidad, pensadas especialmente para los más chicos
Según se informó, habrá estaciones de juego y recreación, propuestas deportivas, presentaciones culturales y espectáculos de circo. La entrada será libre y gratuita, para que todas las familias puedan participar y compartir un momento de diversión y encuentro.
El cierre estará a cargo de Pequeño Pez, que ha conquistado al público infantil en distintos rincones del mundo con música, títeres, teatro y danza, difundiendo un mensaje que resalta valores como la amistad, la empatía y el cuidado de la naturaleza.
También participará Hugo Figueras, reconocido músico y compositor y estará el circo de La Gran 7, que desplegará su colorido espectáculo.
