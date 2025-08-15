Actividades: talleres para los más chicos, feria, charla y artes marciales

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo
Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: filmaron las peleas y hay enojo en la comunidad educativa
VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata
Por redes, el juez del fentanilo defendió su actuación y le respondió al Gobierno
¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata
Hobby Toys celebra el Día de la Niñez con descuentos imperdibles
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario
Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Tres mujeres policías héroes en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa
El “eterno” reclamo en La Plata por los micros que no llegan
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Piden justicia por el hombre que murió atropellado por un camión recolector en La Plata
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: viernes con una promo especial en la Región
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Feriado muy fresco en la Región: ¿cómo estará el finde de semana en La Plata?
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Plazos fijos e inversiones en billeteras virtuales: ¿dónde rinde más tu dinero este viernes 15 de agosto?
Inédita foto de Wanda Nara cuando era niña: los primeros pasos como modelo
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
20 mil jóvenes visitaron Expo UNLP, que se despide hasta el año que viene
"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) hay talleres para chicos: Plástica (+5 años), miércoles 18 a 19.30, $14.000, por mes; Cocineritos (7 a 12), viernes 18 a 19.30, $16.000 (más $2.000 para ingredientes); Teatro (6 a 12), jueves 19 h, $16.000. Más cuota social de $1.000. Tel. 441 6999.
Desde septiembre se realizará el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, los viernes de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.
En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la feria artesanal edición Día del Niño, mañana de 11 a 20 y el domingo de 12 a 19. Más info: 2216548004.
En la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas (calle 3 entre 51 y 53) se dictan clases de Wing Chung Kung Fu. Miércoles de 18 a 20. Valor $25.000 el mes o $10.000 la clase. Contacto: 11 5886 3542.
El 16 de agosto a las 18, en la sede de calle 8 y 164 (Berisso), la Colectividad Griega ofrecerá dos charlas con entrada libre: “El rol de la danza en la construcción de la identidad de los griegos en Argentina”, por María Kroussottsi, y “Las cartas de nuestros abuelos”, análisis sociológico de María Damilakou.
