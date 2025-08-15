Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: talleres para los más chicos, feria, charla y artes marciales

Actividades: talleres para los más chicos, feria, charla y artes marciales
15 de Agosto de 2025 | 02:55
Talleres en Garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) hay talleres para chicos: Plástica (+5 años), miércoles 18 a 19.30, $14.000, por mes; Cocineritos (7 a 12), viernes 18 a 19.30, $16.000 (más $2.000 para ingredientes); Teatro (6 a 12), jueves 19 h, $16.000. Más cuota social de $1.000. Tel. 441 6999.

Historia del cine

Desde septiembre se realizará el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, los viernes de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.

Feria edición Día del Niño

En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la feria artesanal edición Día del Niño, mañana de 11 a 20 y el domingo de 12 a 19. Más info: 2216548004.

Clases de Wing Chung Kung Fu

En la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas (calle 3 entre 51 y 53) se dictan clases de Wing Chung Kung Fu. Miércoles de 18 a 20. Valor $25.000 el mes o $10.000 la clase. Contacto: 11 5886 3542.

Charla Colectividad griega

El 16 de agosto a las 18, en la sede de calle 8 y 164 (Berisso), la Colectividad Griega ofrecerá dos charlas con entrada libre: “El rol de la danza en la construcción de la identidad de los griegos en Argentina”, por María Kroussottsi, y “Las cartas de nuestros abuelos”, análisis sociológico de María Damilakou.

 

