Policiales |En su casa de 150 entre 38 y 39

Consternación por el hallazgo de un vecino sin vida en su vivienda

Consternación por el hallazgo de un vecino sin vida en su vivienda
16 de Agosto de 2025 | 04:59
Un hombre de 48 años fue hallado muerto en el interior de su casa, en un hecho caratulado como suicidio por la fiscalía local. El episodio ocurrió ayer en un domicilio ubicado en la calle 150 entre 38 y 39, donde se recibió un llamado al 911 alertando sobre la posible presencia de un hombre sin vida.

Según el parte oficial, el personal del Comando de Patrullas se trasladó de inmediato al lugar y, al arribar, entrevistó al hijo de la víctima, quien informó que no tenía comunicación con su padre desde hacía dos días. Con autorización del joven, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron a Héctor Martín Medina, de 48 años, en la cocina, sostenido del cuello por un dogal.

El personal del SAME, a cargo de la Dra. Arias, constataron el fallecimiento del hombre en el lugar. El hijo de la víctima explicó a los uniformados que su padre venía mostrando signos de depresión y había realizado manifestaciones sobre intenciones de quitarse la vida en los días previos.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, que dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo la intervención de personal de Policía Científica y del servicio de morgue para la realización de los peritajes correspondientes. Según informaron fuentes, se trató de un procedimiento protocolar para certificar el deceso y garantizar el correcto registro del hecho.

El hecho pone nuevamente en relieve la importancia de la detección temprana de situaciones de riesgo en personas con antecedentes de depresión o conductas autolesivas. Los organismos de salud mental y las autoridades policiales recomiendan a familiares y vecinos estar atentos a signos de alerta y comunicar cualquier situación de emergencia.

 

