Consternación por el hallazgo de un vecino sin vida en su vivienda

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Entre las maratones y las ganas de correr: cómo salir a entrenar sin riesgo
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
¿Lista de papel o boleta única? Cómo se vota el 7 de septiembre en Brandsen
“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof
“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”
Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Cayó un 15% el unicornio platense Globant por sus malos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 48 años fue hallado muerto en el interior de su casa, en un hecho caratulado como suicidio por la fiscalía local. El episodio ocurrió ayer en un domicilio ubicado en la calle 150 entre 38 y 39, donde se recibió un llamado al 911 alertando sobre la posible presencia de un hombre sin vida.
Según el parte oficial, el personal del Comando de Patrullas se trasladó de inmediato al lugar y, al arribar, entrevistó al hijo de la víctima, quien informó que no tenía comunicación con su padre desde hacía dos días. Con autorización del joven, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron a Héctor Martín Medina, de 48 años, en la cocina, sostenido del cuello por un dogal.
El personal del SAME, a cargo de la Dra. Arias, constataron el fallecimiento del hombre en el lugar. El hijo de la víctima explicó a los uniformados que su padre venía mostrando signos de depresión y había realizado manifestaciones sobre intenciones de quitarse la vida en los días previos.
La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, que dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo la intervención de personal de Policía Científica y del servicio de morgue para la realización de los peritajes correspondientes. Según informaron fuentes, se trató de un procedimiento protocolar para certificar el deceso y garantizar el correcto registro del hecho.
El hecho pone nuevamente en relieve la importancia de la detección temprana de situaciones de riesgo en personas con antecedentes de depresión o conductas autolesivas. Los organismos de salud mental y las autoridades policiales recomiendan a familiares y vecinos estar atentos a signos de alerta y comunicar cualquier situación de emergencia.
LE PUEDE INTERESAR
Ladrones desvalijaron una casa en Villa Castells y crece la preocupación
LE PUEDE INTERESAR
Una banda de “polichorros” le robó una fortuna a quinteros en Etcheverry
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí