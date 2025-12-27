Forzaron una ventana para desvalijar una casa

Un hombre de 84 años vivió momentos de angustia ayer por la mañana en su vivienda de Gonnet, luego de que su descanso se viera interrumpido de manera abrupta al activarse el sistema de alarma de la propiedad. El episodio se registró cuando aún no había amanecido por completo y derivó en el descubrimiento de un robo cometido mientras dormía.

Según indicaron voceros, el hecho ocurrió cerca de las 7, en una casa ubicada en la zona de calles 11 y 492. Alertado por el sonido de la alarma, el damnificado salió de su dormitorio y advirtió rápidamente que delincuentes habían ingresado al inmueble y se habían dado a la fuga momentos antes.

Al recorrer la vivienda, el hombre constató que los intrusos habían forzado una ventana de madera que da al frente de la casa. De acuerdo con las primeras pericias, el acceso fue violentado con una barreta, lo que permitió a los ladrones ingresar sin ser detectados de inmediato.

En cuanto al botín, fuentes cercanas a la investigación señalaron que los delincuentes se llevaron un televisor LED de 32 pulgadas marca Noblex, un equipo de pesca, una bicicleta playera rodado 29 y una escalera plegable de aluminio de cuatro tramos. Afortunadamente, el jubilado no sufrió lesiones y no tuvo contacto directo con los autores del hecho. Ahora los investigadores intentan dar con los responsables del hecho.