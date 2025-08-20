Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Zelenski rechazó la invitación de Putin a Moscú

Zelenski rechazó la invitación de Putin a Moscú

AFP

20 de Agosto de 2025 | 03:31
Edición impresa

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso organizar en Moscú una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una llamada telefónica con Donald Trump el lunes, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones.

“Putin mencionó Moscú”, indicó una de estas fuentes. El mandatario ucraniano, que se encontraba en ese momento en la Casa Blanca con líderes europeos, “respondió que no”, añadió. No obstante, Zelenski dijo estar disponible para un cónclave en cualquier formato bilateral o trilateral, pero excluyendo la capital rusa como sede.

Una alternativa apoyada por Francia e Italia es Ginebra, mientras que la Casa Blanca para la eventual cumbre trilateral con la participación de Trump apunta a Budapest, la capital de Hungría, el país de la Unión Europea más cercano a Putin.

Sin embargo, las negociaciones sobre la fecha continúan, y no se descarta que el histórico encuentro entre los líderes de Moscú y Kiev se realice antes de fines de agosto. Este plazo, dado el limitado progreso concreto logrado hasta la fecha, podría favorecer a Rusia, cuyo avance en Ucrania sigue su curso. Trump presiona para que se aceleren las negociaciones, con la intención de resolver el asunto lo antes posible.

 

La paz se ve lejana: desesperanza de los ucranianos

Ucrania, sin Crimea ni el ingreso a la OTAN
