Zelenski rechazó la invitación de Putin a Moscú

Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
"Nexo concausal”: qué dice el informe pericial de las ampollas de fentanilo y su efecto en las muertes
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
La Plata: penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Intendentes peronistas, relegados en la lista nacional: crece el malestar en el conurbano
La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
Caso Mieres: cayó el tercer sospechoso por el crimen del docente de la UNLP
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
¡Tremendo triunfazo de Racing! Le ganó a Peñarol y jugará con Vélez en cuartos de la Copa
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
VIDEO. Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
En el Senado, la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y busca ir al recinto
Caravana solidaria nocturna en La Plata para personas en situación de calle
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
¿Qué dirá ahora Maduro?: destructores de EE UU se dirigen a aguas de Venezuela
Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China
El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso organizar en Moscú una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una llamada telefónica con Donald Trump el lunes, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones.
“Putin mencionó Moscú”, indicó una de estas fuentes. El mandatario ucraniano, que se encontraba en ese momento en la Casa Blanca con líderes europeos, “respondió que no”, añadió. No obstante, Zelenski dijo estar disponible para un cónclave en cualquier formato bilateral o trilateral, pero excluyendo la capital rusa como sede.
Una alternativa apoyada por Francia e Italia es Ginebra, mientras que la Casa Blanca para la eventual cumbre trilateral con la participación de Trump apunta a Budapest, la capital de Hungría, el país de la Unión Europea más cercano a Putin.
Sin embargo, las negociaciones sobre la fecha continúan, y no se descarta que el histórico encuentro entre los líderes de Moscú y Kiev se realice antes de fines de agosto. Este plazo, dado el limitado progreso concreto logrado hasta la fecha, podría favorecer a Rusia, cuyo avance en Ucrania sigue su curso. Trump presiona para que se aceleren las negociaciones, con la intención de resolver el asunto lo antes posible.
