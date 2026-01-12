Policías y agentes comunales salvaron la vida de una beba

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Una beba que había sufrido problemas respiratorios fue salvada por policías y agentes municipales quienes realizaron un rápido operativo de traslado hasta una clínica de 56 entre 12 y 13. Los familiares de la beba llamaron para pedir ayuda desde 41 entre 13 y 14. Una rápida reacción de los efectivos permitió salvar a la pequeña que ya se encuentra fuera de peligro, según informaron distintas fuentes.
