Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Fuerte retroceso con respecto a 2024

Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?

Se conoce esta semana el Índice de Precios de diciembre, que se ubicaría por arriba del 2%. Pero el año pasado habría cerrado en un 31%, la cifra más baja en 8 años

Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?

Diciembre, mes de fiestas, la inflación no se habría desacelerado/NA

12 de Enero de 2026 | 01:36
Edición impresa

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo la cifra más baja desde 2017.

El índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%, y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman los analistas privados.

A nivel mensual, el indicador que el organismo estadístico revelará el martes 13 de enero representaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%, que se dio en septiembre y se prevé que se sostenga en los próximos meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del último mes del 2025 habría estado en 2,3% y que la inflación interanual terminó arriba del 30%. A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,7%, misma cifra que en septiembre. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanzó 31,8%,

Qué dicen las consultoras

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,6%, registrando los principales aumentos en los rubros bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,3%) y transporte (3,2%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que “el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento en carnes (7,3 %), con una suba de 9,6 % en la vacuna”. Asimismo, precisaron que “las frutas registraron un incremento moderado de 1,8%, con incidencia positiva en la variación mensual” y agregaron que “en sentido contrario, la caída en verduras (-7,9%) compensó parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas”.

LE PUEDE INTERESAR

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica

LE PUEDE INTERESAR

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en diciembre. De esta manera, calculó que la inflación terminó el año en 31,1%, con una “desaceleración significativa del nivel general”. Explicaron que “en términos anuales, se observa la continuidad del proceso de desaceleración transcurrido a lo largo del año”, destacando que “este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica, en línea con la política monetaria implementada”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “si bien se registraron subas heterogéneas entre rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,6% el mes pasado. De esta manera, el IPC anual habría alcanzado el 31,2% “cerrado así el año con menor inflación desde 2017”.

Este análisis también le adjudicó un papel significativo al comportamiento de los precios en la carne al indicar que “volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes”.

Al respecto, señaló que “esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras” y agregó que “las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%” indicando que alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.

Asimismo, el reporte puntualizó que “bienes y servicios varios fue el rubro de mayor alza en el mes, cercana al 5%, con impulso tanto de los cigarrillos como de los artículos de tocador y belleza” y reveló que “esparcimiento también subió por encima del promedio”.

Ingresos
Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante septiembre ingresos de al menos $1.346.876 para no ser pobres y $2.128.461 para ser consideradas de clase media, de acuerdo a lo informado por el IDECBA

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina

Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Últimas noticias de Política y Economía

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo
Información General
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla