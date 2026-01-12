Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Se conoce esta semana el Índice de Precios de diciembre, que se ubicaría por arriba del 2%. Pero el año pasado habría cerrado en un 31%, la cifra más baja en 8 años
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo la cifra más baja desde 2017.
El índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%, y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman los analistas privados.
A nivel mensual, el indicador que el organismo estadístico revelará el martes 13 de enero representaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%, que se dio en septiembre y se prevé que se sostenga en los próximos meses.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del último mes del 2025 habría estado en 2,3% y que la inflación interanual terminó arriba del 30%. A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,7%, misma cifra que en septiembre. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanzó 31,8%,
El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,6%, registrando los principales aumentos en los rubros bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,3%) y transporte (3,2%). La variación interanual fue estimada en 31%.
EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que “el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento en carnes (7,3 %), con una suba de 9,6 % en la vacuna”. Asimismo, precisaron que “las frutas registraron un incremento moderado de 1,8%, con incidencia positiva en la variación mensual” y agregaron que “en sentido contrario, la caída en verduras (-7,9%) compensó parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas”.
La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en diciembre. De esta manera, calculó que la inflación terminó el año en 31,1%, con una “desaceleración significativa del nivel general”. Explicaron que “en términos anuales, se observa la continuidad del proceso de desaceleración transcurrido a lo largo del año”, destacando que “este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica, en línea con la política monetaria implementada”.
Al mismo tiempo, remarcaron que “si bien se registraron subas heterogéneas entre rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio”.
El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,6% el mes pasado. De esta manera, el IPC anual habría alcanzado el 31,2% “cerrado así el año con menor inflación desde 2017”.
Este análisis también le adjudicó un papel significativo al comportamiento de los precios en la carne al indicar que “volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes”.
Al respecto, señaló que “esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras” y agregó que “las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%” indicando que alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.
Asimismo, el reporte puntualizó que “bienes y servicios varios fue el rubro de mayor alza en el mes, cercana al 5%, con impulso tanto de los cigarrillos como de los artículos de tocador y belleza” y reveló que “esparcimiento también subió por encima del promedio”.
