Se suman las quejas por falta de agua y cortes de luz

Los reclamos por los problemas con los servicios básicos no se toman la pausa del fin de semana. En distintos barrios padecen la falta de uno u otro servicio, y en algunos casos, de los dos: sin agua y sin luz.
En 154 entre 70 y 71 de Los Hornos, aseguraron ayer que no tienen agua desde el martes pasado.
“Lo que no hay caso es que ABSA nos restablezca el servicio. El número de wasap de ABSA no te responde”, dijo uno de los usuarios afectados.
En La Loma, los vecinos de 19 y 40 asegura que “llevamos cinco días sin el servicio de agua. No tenemos ni para beber, higienizarnos o para cocinar. Y el bolsillo no da para comprar todos los días bidones de agua”, comentó uno de los frentistas que afronta el serio problema de no contar con ese servicio básico.
Por su parte, en Ringuelet, vecinos de 12 entre 512 y 513 aseguraron que pasaron casi 48 horas sin luz y se restableció ayer ante insistentes reclamos. A pocas cuadras de esa zona, en 2 bis entre 519 y 520, exclamaron “otra vez sin luz!”. Afirmaron que ya habían tenido cortes de energía el martes pasdado.
Ayer retornó el calor y el termómetro estuvo cerca de los 30 grados. Temen que la situación se complique en los próximos días cuando la temperatura se mantenga alta.
