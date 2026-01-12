Alerta por la morosidad en los créditos personales

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Los préstamos personales en 2025 tuvieron un crecimiento interanual nominal del 89%, con una evolución marcada por una fuerte expansión en el primer semestre pero un enfriamiento pronunciado hacia fin de año. En esete sentido, aseguran que el último trimestre estuvo afectado por el aumento de la morosidad y la consecuente cautela de las entidades financieras.
De acuerdo con el informe de First Capital Group, los créditos personales cerraron diciembre de 2025 con un saldo de $19,1 billones, registrando una suba mensual del 1,3%, respecto a noviembre, y un crecimiento interanual del 89% en términos nominales. En cuanto a las variaciones reales, se registró una caída mensual del 1,1% y un incremento anual del 44,3%. ¨Cerramos un trimestre de franco retroceso en este segmento que venía liderando la recuperación del crédito en pesos en valores absolutos. El incremento de los indicadores de mora parece haber desalentado a las Entidades Financieras a seguir colocando al ritmo del primer semestre del año. Cabe recordar que durante el año 2024 tuvimos un crecimiento real del 134%. Gestionar la recuperación de los clientes en situación irregular, para que se integren nuevamente a la cartera activa, se presenta como el desafío más importante para la primera parte del 2026¨, explicó al portal MDZ Guillermo Barbero, socio de la consultora.
La línea que lideró la primera mitad del año, cerró el último trimestre en franco retroceso por el aumento de la morosidad y la cautela bancaria: tras un arranque fuerte, culminó el año con los dos meses de menor crecimiento nominal del año (1,6% en noviembre y 1,3% en diciembre).
La trayectoria a lo largo del año fue claramente descendente. Tras un primer trimestre de crecimiento explosivo, los períodos subsiguientes mostraron una desaceleración progresiva y marcada, con una brusca caída en la velocidad de colocación que refleja una creciente cautela de la oferta crediticia y un impacto negativo en la demanda. El mes de mayor crecimiento nominal fue enero, con un 12,9%. El mes de menor crecimiento fue diciembre, con un 1,3%, a pesar de las fiestas y el inicio de vacaciones.
Por otro lado, en diciembre, las operaciones con tarjetas de crédito en pesos subieron en términos nominales un 4,8% mensual, el saldo llegó a $23,6 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 52,8%, contra los $15,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior.
POR MES*
