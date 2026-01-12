Protestas y muertes: los iraníes van contra el régimen

La represión de las protestas que se extienden por todo Irán dejó al menos 538 muertos y más de 10.600 detenidos en apenas dos semanas, según organizaciones de derechos humanos, en una crisis que ya no se limita a reclamos económicos y se ha convertido en un desafío directo al régimen islamista teocrático que gobierna el país desde la Revolución Islámica de 1979. En este clima de creciente violencia, Teherán advirtió que Estados Unidos e Israel serán “objetivos legítimos” si Washington decide intervenir para proteger a los manifestantes.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por el fuerte deterioro de la economía y el colapso del rial iraní, que superó los 1,4 millones por dólar. La inflación descontrolada, el aumento del costo de los alimentos, el desempleo y la pérdida sostenida del poder adquisitivo golpearon con dureza a amplios sectores de la población. A ello se suman las sanciones internacionales, en parte vinculadas al programa nuclear iraní, que profundizaron la crisis fiscal y redujeron el acceso a divisas. Lo que empezó como una protesta por el elevado costo de vida pronto se transformó en una expresión de hartazgo social más amplia.

CUESTIONAMIENTO AL GOBIERNO

Con el correr de los días, las consignas dejaron de centrarse en la economía y pasaron a cuestionar abiertamente al sistema político, al ayatolá Alí Jamenei y a la propia estructura de la República Islámica. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, de los fallecidos al menos 490 eran manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad.

El apagón casi total de internet y de las comunicaciones telefónicas impide verificar de forma independiente las cifras y alimenta el temor de que los sectores más duros del aparato de seguridad aprovechen el aislamiento informativo para intensificar la represión.

Pese al despliegue policial y militar, las protestas continuaron en Teherán, Mashhad, Kerman y otras ciudades. Los manifestantes adoptaron tácticas de concentraciones breves y dispersas para evitar detenciones masivas, mientras drones de vigilancia sobrevolaban las zonas de protesta.

En paralelo, la retórica oficial se endureció: altos funcionarios acusaron a algunos manifestantes de comportarse como terroristas, y la televisión estatal difundió imágenes de funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos en los disturbios. La tensión también escaló en el plano internacional. El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, amenazó con ataques preventivos contra intereses estadounidenses e israelíes si Irán es atacado. Legisladores corearon consignas contra EE UU, mientras el liderazgo político buscó mostrar cohesión interna.

Washington, por su parte, evalúa un abanico de posibles respuestas, desde ciberataques hasta acciones militares, aunque no anunció decisiones concretas. Israel sigue de cerca la evolución del conflicto. El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió el “heroísmo” de los ciudadanos iraníes, aunque analistas coinciden en que una intervención externa podría fortalecer al régimen al alimentar el nacionalismo.

La comunidad internacional expresó preocupación: el papa León XIV pidió diálogo y paz, y el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó moderación y el restablecimiento de las comunicaciones.

En las calles iraníes, el conflicto parece haber alcanzado un punto crítico. La protesta nacida por la carestía de la vida se transformó en un cuestionamiento directo a la legitimidad de la teocracia, configurando uno de los mayores desafíos internos al poder clerical en décadas, con un desenlace aún incierto y potencialmente explosivo para toda la región.