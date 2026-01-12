Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
El siniestro tiene epicentro entre los barrios El Carmen y Los Talas. Al lugar llegaron varias dotaciones de bomberos. No hay heridos
Un incendio de pastizales de gran magnitud se desató ayer en la ciudad de Berisso y generó una enorme columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la Región.
El foco ígneo se registró en la zona de las calles 150 y 46, en los descampados ubicados entre los barrios El Carmen y Los Talas.
Según las primeras informaciones, el fuego comenzó alrededor de las 18 horas, por causas que aún son materia de investigación.
Varias dotaciones de bomberos seguían trabajando al cierre de esta edición para contener las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia sectores habitados.
En principio, la situación estaba controlada y sin heridos.
La densa humareda provocó preocupación entre los vecinos y dificultades en la visibilidad en las inmediaciones. Hasta el momento no se reportaron daños, aunque el operativo continuaba y habrá que esperar su cierre para realizar las evaluaciones finales.
Las autoridades intentan determinar el origen del incendio, porque en toda la jornada del sábado estuvo lloviendo y eso generó ciertos reservorios de humedad.
Ante esa situación, nadie puede descartar el factor humano como detonante del siniestro.
Sobre el operativo, el presidente del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Berisso, Roberto Scafati, le dijo a este medio que “si bien se cree que la expansión de las llamas está bajo control, se esperan varias horas de arduas tareas preventivas en la zona”, con el objetivo de evitar rebrotes del fuego.
Sin dudas las altas temperaturas y los vientos favorecen la rápida propagación del fuego, haciendo que un foco ígneo pueda transformarse en un incendio de grandes dimensiones en pocos minutos.
Además de las pérdidas económicas, estos siniestros generan graves consecuencias ambientales, como la destrucción de flora y fauna, la degradación del suelo y la contaminación del aire, afectando la salud de las comunidades cercanas.
Ante este escenario, especialistas y autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención, evitar cualquier tipo de quema, mantener limpios los alrededores de campos y viviendas rurales, y dar aviso inmediato a los servicios de emergencia ante la detección de humo o fuego. La prevención y la conciencia colectiva son claves para reducir un riesgo que, año tras año, deja consecuencias cada vez más graves.
