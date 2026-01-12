Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata
En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata
Fotos| Incendio de pastizales y enorme columna de humo en la Región
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida
Unidos de Olmos, a paso a hacer historia: está en semifinales del Federal Amateur
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robarruedas"
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Barcelona se impuso ante Real Madrid en un partidazo y se coronó campeón de la Supercopa de España
VIDEO.- La "batalla del verano": chureros vs vendedores de licuados se trenzaron de las piñas en la Costa Atlántica
Otro caso de peleas y agresión grupal en la Costa: hay tres detenidos en Pinamar
Alerta en La Plata y la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
VIDEO.- Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Acribillaron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con el sorteo de un viaje a Japón como gran atractivo, la comunidad japonesa de La Plata celebró su cultura en una nueva edición del Bon Odori, el tradicional festival que convoca cada año a una gran cantidad de vecinos. Presentaciones artísticas, demostraciones deportivas, gastronomía típica y actividades culturales formaron parte de la propuesta que se desarrolló en el predio de Colonia Urquiza ayer por la tarde.
Luego de la suspensión del sábado por las malas condiciones climáticas, ayer finalmente los organizadores pudieron llevar adelante la XXV edición del evento, que comenzó pasadas las 17, y se extendió hasta la medianoche en el espacio ubicado en las calles 186 y 482. A pesar del cambio de fecha, el festival contó con una importante concurrencia de público que se acercó a disfrutar de la jornada y aprender sobre la cultura del país asiático. La tarde soleada del domingo contribuyó a sumar visitantes.
Quienes participaron del encuentro recorrieron la feria cultural y gastronómica, presenciaron shows musicales y danzas tradicionales, además de demostraciones de judo y otras disciplinas características de Japón.
Con la entrada, además de participar del evento, todos los presentes formaron parte del sorteo de importantes premios, entre ellos un viaje a Japón y un Smart TV, que despertaron gran expectativa y coronaron una jornada dedicada al encuentro, la tradición y la celebración de la cultura japonesa en la Ciudad.
Desde la organización informaron que tras la suspensión del sábado las entradas anticipadas mantuvieron su validez para la nueva fecha. No obstante, aquellas personas que no pudieron asistir tuvieron la posibilidad de solicitar la devolución total del valor abonado, trámite que se realiza mediante contacto por WhatsApp.
Un detalle que demostró el interés de los vecinos por la cultura japonesa fue que además de quienes asistieron al predio de Colonia Urquiza, muchos más siguieron el Bon Odori por el canal oficial de YouTube de la organización, donde se transmitió en vivo toda la actividad, permitiendo que la celebración llegue a un público aún más amplio.
LE PUEDE INTERESAR
Se suman las quejas por falta de agua y cortes de luz
LE PUEDE INTERESAR
Policías y agentes comunales salvaron la vida de una beba
La comunidad japonesa de la Ciudad recibió a los vecinos que curiosos se acercaron a conocer la cultura del país / EL DIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí