La Ciudad |Encuentro cultural

Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés

12 de Enero de 2026 | 01:32
Edición impresa

Con el sorteo de un viaje a Japón como gran atractivo, la comunidad japonesa de La Plata celebró su cultura en una nueva edición del Bon Odori, el tradicional festival que convoca cada año a una gran cantidad de vecinos. Presentaciones artísticas, demostraciones deportivas, gastronomía típica y actividades culturales formaron parte de la propuesta que se desarrolló en el predio de Colonia Urquiza ayer por la tarde.

Luego de la suspensión del sábado por las malas condiciones climáticas, ayer finalmente los organizadores pudieron llevar adelante la XXV edición del evento, que comenzó pasadas las 17, y se extendió hasta la medianoche en el espacio ubicado en las calles 186 y 482. A pesar del cambio de fecha, el festival contó con una importante concurrencia de público que se acercó a disfrutar de la jornada y aprender sobre la cultura del país asiático. La tarde soleada del domingo contribuyó a sumar visitantes.

Quienes participaron del encuentro recorrieron la feria cultural y gastronómica, presenciaron shows musicales y danzas tradicionales, además de demostraciones de judo y otras disciplinas características de Japón.

Con la entrada, además de participar del evento, todos los presentes formaron parte del sorteo de importantes premios, entre ellos un viaje a Japón y un Smart TV, que despertaron gran expectativa y coronaron una jornada dedicada al encuentro, la tradición y la celebración de la cultura japonesa en la Ciudad.

Desde la organización informaron que tras la suspensión del sábado las entradas anticipadas mantuvieron su validez para la nueva fecha. No obstante, aquellas personas que no pudieron asistir tuvieron la posibilidad de solicitar la devolución total del valor abonado, trámite que se realiza mediante contacto por WhatsApp.

Un detalle que demostró el interés de los vecinos por la cultura japonesa fue que además de quienes asistieron al predio de Colonia Urquiza, muchos más siguieron el Bon Odori por el canal oficial de YouTube de la organización, donde se transmitió en vivo toda la actividad, permitiendo que la celebración llegue a un público aún más amplio.

Multimedia

La comunidad japonesa de la Ciudad recibió a los vecinos que curiosos se acercaron a conocer la cultura del país / EL DIA

