La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

las localizaciones de los terrenos ofrecidos en zonas prohibidas por la municipalidad y que no se pueden escriturar

Lejos de haber quedado atrás con la denuncia por loteos ilegales presentada el año pasado por el gobierno de Julio Alak, en los últimos días nuevas ofertas de terrenos que no están habilitados para subdividirse y escriturarse aparecieron en las redes sociales a la caza de compradores desprevenidos que buscan una vivienda.

Estas prácticas calificadas por el propio intendente como “estafas” fueron denunciadas por vecinos de la zona Sur de la Ciudad y captadas por funcionarios del Municipio en las redes sociales, donde, aseguran desde la subsecretaría de Ordenamiento Territorial municipal, “ofrecen a la gente lotes en zonas en las que el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT) indica como tierras productivas indivisas”. Así lo explicó ayer a EL DIA la titular del área Eugenia Rodríguez Daneri.

“Lo peor es que muchas personas pueden comprar de buena fe creyendo que pueden construir en ese lugar, y no es apto para vida urbana. Ni siquiera con la asesoría de un escribano pueden asegurarse de esto, porque estos profesionales sólo certifican firmas”, alarmó.

Por lo tanto, dijo, “es primordial que quienes estén interesados en hacer alguna inversión de este tipo concurran al Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en diagonal 80 y 48, y se dirijan a las oficinas de secretaría de Planeamiento para conocer dónde se puede adquirir tierra urbanizable y dónde no”.

Como viene publicando este diario, la semana pasada se realizaron operativos en nueve barrios de la zona Oeste, donde, tras la denuncia de vecinos, se advirtió la presencia de trazado de calles para el desarrollo de urbanizaciones, que está prohibido. Rodríguez Daneri explicó que con colaboración de Control Urbano y la Policía se procedió a clausurar estos macizos y a labrar actas que devendrán en costosas multas.

Como se sabe, el COT sancionado el año pasado tiene carácter punitivo para aquellos desarrolladores y grupos inmobiliarios que vendan a particulares tierras no urbanizables. La insfracciones califican de “muy graves” y “extremadamente graves”, en función de que se encuentren, como lo hacen algunas, en zonas inundables. Para estos casos, los montos de las multas pueden variar entre los 15 mil y los 250 mil dólares, aplicándose tanto a las obras ilegales que realice el desarrollador como a la publicidad engañosa.

Uno de los promotores de terrenos en zonas donde los macizos rurales no pueden dividirse fueron recientemente identificados por la Municipalidad bajo el nombre de “Grupo Futuro”. Según indicaron, esta empresa ofrece por las redes sociales lotes de 300 metros cuadrados para viviendas donde el COT lo prohíbe por ser un área exclusivamente rural. ”No los ofrecen a la venta como áreas productivas sino para viviendas”, afirmó a EL DIA Rodríguez Daneri.

Como viene publicando este diario, uno de los espíritus del nuevo POT es la compactación de la Ciudad para evitar que su dispersión genere demandas de urbanizaciones que invadan el cordón frutihortícola y carezcan de los servicios urbanos básicos, como agua potable, cloacas, calles e iluminación, entre otros.

SANCIONES Y DELITOS

La funcionaria remarcó que la responsabilidad de la Municipalidad es controlar, identificar y sancionar las acciones que vayan en contra de las ordenanzas de planeamiento urbano, como lo es el nuevo COT, sancionado por el Concejo Deliberante el año pasado, luego de que cientos de barrios ilegales generados de este modo en el pasado hayan sido captados por la gestión de Alak.

Pero, como en su momento se denunciaron presuntas estafas a compradores y al Estado en la Justicia penal, Rodríguez Daneri anunció que hoy el Municipio se presentará ante la Justicia penal de La Plata para denunciar la publicidad ilegal de estos terrenos y obras de desarrollo urbano en zonas prohibidas.

Sobre la presunta compañía que promociona estas ventas, la subsecretaria indicó que “no los conocemos, debe ser la Justicia quien investigue quién está atrás de esta estafa”.

En ese marco, narró que “Grupo Futuro se encuentra ofreciendo propiedades en zona rural del Oeste, equivalente, en total, a unas 36 hectáreas, cuyos dueños están siendo buscados. “No sabemos si son partícipes, si son propiedades en sucesión o si ignoran lo que pasa”, dijeron.

Sobre la empresa, advirtió: “No los conocemos ni sabemos quién está detrás. Por eso vamos a ir a la Justicia y, mientras tanto, además de labrar multas por las infracciones correspondientes, estamos alertando a potenciales compradores de buena fe”.

En la imagen captada por la Municipalidad se puede observar la promoción de estos terrenos que se realizan a través de las redes sociales, donde, además del precio y del anuncio de financiación, se advierte que la escritura es “indivisa”. Los barrios sobre los que se alerta (ver gráfico) son “Bella Vista”, ubicado sobre la ruta 36 entre 495 y 496; “El Edén”, en 233 entre 55 y 58; “Aromas”, en 173, entre 35 y 36; “Santa Teresita”, en 173, entre 527 y 528; “El Ángel”, en 203 y 38: “Nuevo Horizonte”, en 208 y 522”; “Aras de Olmos”, en 208 y 48; “Las Palmeras”, en 197 y 69; y “El Paraíso”, en 52 y 206.