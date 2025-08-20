Ucrania, sin Crimea ni el ingreso a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró “imposible” que Ucrania se quede con Crimea y entre a la OTAN.

El mandatario señaló que para Rusia esa fue una línea roja “mucho antes” de la llegada al poder del actual líder del país, Vladimir Putin, según lo que conversó durante una entrevista con Fox News. Trump destacó que unas de las causas principales del conflicto entre Rusia y Ucrania fue el deseo de esta última de recuperar el control de la península de Crimea, así como de entrar en la Alianza Atlántica.

“Bueno, ambas cosas son imposibles porque, repito, mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían. Es algo parecido a medida que crece, pero muy parecido. Pero siempre fue un no, no. No se podía, Rusia dijo que no quería, al supuesto oponente o enemigo, usemos ese término, no los queríamos en nuestra frontera. Y tenían razón”, explicó. El mandatario estadounidense continuó: “No obstante, desde Kiev siguieron insistiendo y pidieron a Estados Unidos la adhesión de Ucrania en la OTAN. Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso”.