Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Presupuestos con distintas opciones

Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad

Se mantiene firme la inversión para darse un chapuzón. En el mercado hay opciones de lona, fibra de vidrio y de hormigón, con precios variados que van desde los 400 mil pesos hasta más de 12 millones de pesos

Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad

las piletas de hormigón están entre las opciones más caras/ whatsapp

12 de Enero de 2026 | 01:33
Edición impresa

Las piletas siguen siendo una de las alternativas elegidas por muchas familias para vacacionar en la Ciudad. Con distintas propuestas y tamaños, hay opciones para todos los bolsillos: están las de lona, que son las más económicas y accesibles, hasta las de fibra de vidrio, cuyos precios oscilan entre los 4 y los 11 millones pesos, y las de construcción tradicional, que representan una mayor inversión, con valores que arrancan en los 12 millones de pesos.

De este modo, instalar una piscina en casa no solo es una opción frente a las altas temperaturas y a los costos de viajar, sino también una inversión para disfrutar durante todo el verano sin moverse de la Ciudad.

La alternativa más accesible son las piletas de lona, elegidas por su precio económico y su fácil instalación, sin la necesidad de realizar obras.

“CRECIÓ DE GOLPE”

“Con el calor de días atrás, este rubro creció de golpe en ventas. Esto suele pasar año a año, cuando hay una ola de calor, la gente sale desesperada a comprar”, explicó a este diario Juan José Etcheverry, gerente en Casa Silvia, sucursal calle 12. “Principalmente se vendieron las piletas de mayor tamaño, que son las de aproximadamente 4 metros y medio por 2,20 y 0,80 de alto. Esas son las que más salieron porque son una buena opción para la gente que tiene terreno y no puede viajar a la costa. Aunque hay quienes se van dos o tres días, muchos la compran igual”, agregó.

El precio de este tipo de piletas ronda los 430 mil pesos. “También hay más chicas, por ejemplo, las de 3 metros por 2,20 están en torno a los 250 mil pesos”, detalló el vendedor.

En este local se puede pagar con tarjeta de crédito en hasta 6 cuotas sin interés, dependiendo de la entidad bancaria, y también está disponible el crédito personal en 6 cuotas sin interés.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés

LE PUEDE INTERESAR

Se suman las quejas por falta de agua y cortes de luz

La opción intermedia son las piletas de fibra de vidrio, por precio, por la instalación inmediata y el bajo mantenimiento que requieren.

Según explicó Matías Rocasalva, titular de una empresa que representa oficialmente a una marca de piletas en 14 y 511, la clave está en la calidad del producto. “Están hechas con un sistema que se llama 5K, no es el sistema tradicional de solo fibra. Son cinco compuestos plásticos de alta resistencia reforzados con fibra de vidrio. Son más gruesas, pesadas y resistentes, por eso también son más caras y tienen 15 años de garantía”, explicó.

Las medidas con mayor salida son las de 5, 6 y 7 metros de largo por unos 3 de ancho y una profundidad de entre 1,30 y 1,40 metros, con valores que rondan entre los 6 y los 9 millones de pesos. Las más chicas, de 3,90 metros por 2,20, cuestan 4 millones de pesos.

El presupuesto incluye el traslado, la excavación, colocación en pozo, gabinete reforzado con bomba, filtro, todas las conexiones, accesorios (mango telescópico, manguera y barrefondo). Entre los opcionales están la vereda atérmica, que cuesta 150 mil pesos el metro cuadrado, y las luces led que salen entre 350 y 650 mil pesos.

“Estamos trabajando muchísimo. La gente a veces sacrifica unas vacaciones, pone la pileta y después sigue viajando, pero ya la tiene en su casa”, indicó el vendedor, quien aclaró que “aunque también hacemos piletas de cemento, cada vez se usan menos: la fibra tiene muchas ventajas, como el menor tiempo de instalación, mayor tolerancia a los movimientos de suelo y menos mantenimiento”.

Aunque son las más caras, la construcción de piletas de material se mantiene firme, según indicó Florencia, a cargo de una empresa familiar dedicada a este tipo de obras en la zona de 532 y 21, quien aseguró que “hay mucha gente que sigue construyendo, la demanda no bajó”.

Una pileta estándar, de 3 metros de ancho por 6 de largo, tiene un valor de base que ronda los 12 millones de pesos (7.900 dólares).

El presupuesto inicial contempla que la pileta queda lista para usar. “Te la entrego llena de agua, automatizada, con timer, filtro, bomba, excavación incluida, retiro de tierra y bordes atérmicos”, enumeró la vendedora. También incluye cañerías, accesorios de primera línea y gabinete de material con tapa de hierro.

Los adicionales se cobran aparte. Entre los más solicitados están la iluminación, que para una medida estándar cuenta alrededor de 670.000 pesos o el revestimiento desde 4 millones de pesos en adelante, según el tipo elegido.

Además, se destacó que la construcción tradicional ofrece ventajas a largo plazo, como la posibilidad de hacerla a medida en diseño, profundidad y forma, y de intervenir su estructura. También se trata de una inversión inmobiliaria: “Suma valor a la vivienda. Es un valor agregado real”, destacó la encargada del lugar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina

Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Últimas noticias de La Ciudad

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas

VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Información General
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla