Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad

Las piletas siguen siendo una de las alternativas elegidas por muchas familias para vacacionar en la Ciudad. Con distintas propuestas y tamaños, hay opciones para todos los bolsillos: están las de lona, que son las más económicas y accesibles, hasta las de fibra de vidrio, cuyos precios oscilan entre los 4 y los 11 millones pesos, y las de construcción tradicional, que representan una mayor inversión, con valores que arrancan en los 12 millones de pesos.

De este modo, instalar una piscina en casa no solo es una opción frente a las altas temperaturas y a los costos de viajar, sino también una inversión para disfrutar durante todo el verano sin moverse de la Ciudad.

La alternativa más accesible son las piletas de lona, elegidas por su precio económico y su fácil instalación, sin la necesidad de realizar obras.

“CRECIÓ DE GOLPE”

“Con el calor de días atrás, este rubro creció de golpe en ventas. Esto suele pasar año a año, cuando hay una ola de calor, la gente sale desesperada a comprar”, explicó a este diario Juan José Etcheverry, gerente en Casa Silvia, sucursal calle 12. “Principalmente se vendieron las piletas de mayor tamaño, que son las de aproximadamente 4 metros y medio por 2,20 y 0,80 de alto. Esas son las que más salieron porque son una buena opción para la gente que tiene terreno y no puede viajar a la costa. Aunque hay quienes se van dos o tres días, muchos la compran igual”, agregó.

El precio de este tipo de piletas ronda los 430 mil pesos. “También hay más chicas, por ejemplo, las de 3 metros por 2,20 están en torno a los 250 mil pesos”, detalló el vendedor.

En este local se puede pagar con tarjeta de crédito en hasta 6 cuotas sin interés, dependiendo de la entidad bancaria, y también está disponible el crédito personal en 6 cuotas sin interés.

La opción intermedia son las piletas de fibra de vidrio, por precio, por la instalación inmediata y el bajo mantenimiento que requieren.

Según explicó Matías Rocasalva, titular de una empresa que representa oficialmente a una marca de piletas en 14 y 511, la clave está en la calidad del producto. “Están hechas con un sistema que se llama 5K, no es el sistema tradicional de solo fibra. Son cinco compuestos plásticos de alta resistencia reforzados con fibra de vidrio. Son más gruesas, pesadas y resistentes, por eso también son más caras y tienen 15 años de garantía”, explicó.

Las medidas con mayor salida son las de 5, 6 y 7 metros de largo por unos 3 de ancho y una profundidad de entre 1,30 y 1,40 metros, con valores que rondan entre los 6 y los 9 millones de pesos. Las más chicas, de 3,90 metros por 2,20, cuestan 4 millones de pesos.

El presupuesto incluye el traslado, la excavación, colocación en pozo, gabinete reforzado con bomba, filtro, todas las conexiones, accesorios (mango telescópico, manguera y barrefondo). Entre los opcionales están la vereda atérmica, que cuesta 150 mil pesos el metro cuadrado, y las luces led que salen entre 350 y 650 mil pesos.

“Estamos trabajando muchísimo. La gente a veces sacrifica unas vacaciones, pone la pileta y después sigue viajando, pero ya la tiene en su casa”, indicó el vendedor, quien aclaró que “aunque también hacemos piletas de cemento, cada vez se usan menos: la fibra tiene muchas ventajas, como el menor tiempo de instalación, mayor tolerancia a los movimientos de suelo y menos mantenimiento”.

Aunque son las más caras, la construcción de piletas de material se mantiene firme, según indicó Florencia, a cargo de una empresa familiar dedicada a este tipo de obras en la zona de 532 y 21, quien aseguró que “hay mucha gente que sigue construyendo, la demanda no bajó”.

Una pileta estándar, de 3 metros de ancho por 6 de largo, tiene un valor de base que ronda los 12 millones de pesos (7.900 dólares).

El presupuesto inicial contempla que la pileta queda lista para usar. “Te la entrego llena de agua, automatizada, con timer, filtro, bomba, excavación incluida, retiro de tierra y bordes atérmicos”, enumeró la vendedora. También incluye cañerías, accesorios de primera línea y gabinete de material con tapa de hierro.

Los adicionales se cobran aparte. Entre los más solicitados están la iluminación, que para una medida estándar cuenta alrededor de 670.000 pesos o el revestimiento desde 4 millones de pesos en adelante, según el tipo elegido.

Además, se destacó que la construcción tradicional ofrece ventajas a largo plazo, como la posibilidad de hacerla a medida en diseño, profundidad y forma, y de intervenir su estructura. También se trata de una inversión inmobiliaria: “Suma valor a la vivienda. Es un valor agregado real”, destacó la encargada del lugar.