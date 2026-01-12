Golden Globes: el glamour de Hollywood en la red carpet

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
La 83 entrega de los premios a lo mejor del cine y la televisión se llevó a cabo ayer en un evento cargado de celebridades que impusieron looks monocromáticos y algunos destellos de color
La temporada de premios tuvo una de sus galas más relevantes cuando ayer se llevó a cabo la 83 entrega de los Golden Globes (Globos de Oro), los premios en donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoce a lo mejor de la televisión y el cine.
Se trató de una velada que reunió en un mismo lugar a leyendas de la actuación y jóvenes talentos que ya comienzan a tener nombre propio y ser reconocidos internacionalmente.
A diferencia de otras galas, la red carpet de los Golden Globes estuvo cargada de vestidos y trajes monocromáticos en blanco y negro, un detalle que no pasó desapercibido entre los expertos fashionistas, quienes celebraron los aciertos al estilo “old glam” que recordó a las épocas doradas de la meca del cine.
Pero el color también estuvo presente en algunas figuras claves de la ceremonia. Aunque no fue la tendencia, algunas estrellas apostaron a otras tonalidades: por ejemplo, Jennifer Lawrence lució un conjunto floral, y Emma Stone apostó a un amarillo pastel, uno de los tonos en tendencia.
Jennifer Lawrence
Emma Stone
Jean Smart
Timothée Chalamet
Julia Roberts
Ayo Edebiri
Teyana Taylor
