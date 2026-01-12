Asaltaron a una joven embarazada de tres meses

La garita donde ocurrió el ataque a la joven embarazada / Web

Un grave hecho de inseguridad se registró el sábado 10 de enero por la noche en la localidad de Arana, cuando una joven de 18 años, embarazada de tres meses, fue víctima de un violento asalto mientras aguardaba el colectivo.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.30 horas, en la intersección de avenida 7 y calle 631, donde la víctima fue abordada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Según relató, los agresores la atacaron a golpes de puño y le robaron su teléfono celular y auriculares, para luego darse a la fuga por calle 630 en dirección a calle 1.

Debido a las lesiones sufridas y a su estado de embarazo, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME, que arribó minutos después al lugar. Tras ser evaluada por personal médico, se decidió su traslado preventivo al Hospital San Martín para una mejor atención.

En el lugar intervino personal policial, que además tomó declaración a una testigo presencial y realizó una inspección ocular de la zona. Se trata de un sector urbanizado, con viviendas, comercios, iluminación pública y calles asfaltadas, lo que refuerza la preocupación vecinal por la reiteración de hechos delictivos incluso en áreas pobladas y transitadas.

El ataque a una joven embarazada mientras esperaba el colectivo vuelve a poner en agenda la creciente inseguridad en barrios periféricos, donde vecinos advierten sobre robos reiterados, arrebatos y violencia, especialmente durante la noche.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se analizan posibles registros fílmicos y otros elementos para intentar identificar a los responsables.