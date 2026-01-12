Asaltaron a una joven embarazada de tres meses

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
Advierten en la zona por cianobacterias en los espejos de agua
Las ventas minoristas cayeron en diciembre y acumulan 8 meses en baja
Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13
El programa municipal “Ciudad Limpia” llegó a la avenida 520
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grave hecho de inseguridad se registró el sábado 10 de enero por la noche en la localidad de Arana, cuando una joven de 18 años, embarazada de tres meses, fue víctima de un violento asalto mientras aguardaba el colectivo.
El episodio ocurrió alrededor de las 21.30 horas, en la intersección de avenida 7 y calle 631, donde la víctima fue abordada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.
Según relató, los agresores la atacaron a golpes de puño y le robaron su teléfono celular y auriculares, para luego darse a la fuga por calle 630 en dirección a calle 1.
Debido a las lesiones sufridas y a su estado de embarazo, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME, que arribó minutos después al lugar. Tras ser evaluada por personal médico, se decidió su traslado preventivo al Hospital San Martín para una mejor atención.
En el lugar intervino personal policial, que además tomó declaración a una testigo presencial y realizó una inspección ocular de la zona. Se trata de un sector urbanizado, con viviendas, comercios, iluminación pública y calles asfaltadas, lo que refuerza la preocupación vecinal por la reiteración de hechos delictivos incluso en áreas pobladas y transitadas.
El ataque a una joven embarazada mientras esperaba el colectivo vuelve a poner en agenda la creciente inseguridad en barrios periféricos, donde vecinos advierten sobre robos reiterados, arrebatos y violencia, especialmente durante la noche.
LE PUEDE INTERESAR
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
LE PUEDE INTERESAR
Gritos, golpes y dos tiros por una disputa que escala
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se analizan posibles registros fílmicos y otros elementos para intentar identificar a los responsables.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí