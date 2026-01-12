Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |A fines de este mes

Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas

Desarrollan distintas profesiones y son nadadores de vocación. Lo harán con la modalidad de relevos, con la guía de una empresa

Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas

los amigos platenses que buscan cruzar el río de la plata/ el dia

12 de Enero de 2026 | 01:34
Edición impresa

La idea empezó como una charla entre brazadas y terminó convirtiéndose en un objetivo que hoy organiza entrenamientos, agendas y expectativas. Pilar Basigalup (37), Nicolás Tedeschi (36), Soledad Difulvio (40) y Manuel Bin (41) son cuatro amigos que entrenan juntos en un natatorio platense y que, sin ser nadadores profesionales, se preparan para afrontar uno de los desafíos más exigentes de las aguas abiertas: cruzar el Río de la Plata a nado.

“La idea es salir desde Colonia, Uruguay y llegar a Punta Lara en Argentina. No tenemos una fecha exacta, pero sí una ventana fijada a fines de enero”, explicó Pilar, una de las participantes del proyecto. El grupo ya reservó cuatro días consecutivos y será una empresa especializada la que defina, más cerca del momento, cuál será la jornada indicada para el cruce, según las condiciones climáticas. “Ellos evalúan corrientes, viento, lluvias y nos dicen cuál es el mejor día para hacerlo”, detalló.

La travesía se realizará a través de una empresa dedicada a cruces de aguas abiertas, que se encarga de gestionar los permisos ante Prefectura Naval Argentina y Prefectura de Uruguay, además de toda la logística de seguridad. “Para cruzar necesitás un tipo específico de embarcación, una dotación mínima, un médico a bordo y barcos que funcionen como guía. Es algo muy controlado y por eso decidimos hacerlo con una empresa que ya se encarga de todo”, explicó Pilar, quien además es médica, trabaja en Prefectura y ya dio aviso a las autoridades en la zona de Ensenada.

El cruce - que suele demandar varias horas - tiene una distancia estimada de 42 kilómetros, aunque esa cifra puede variar. “La embarcación principal es la que marca el rumbo, nuestra brújula. Si no es precisa, se puede terminar nadando mucho más”, contó Pilar. Junto a ese barco guía, habrá una embarcación más pequeña que acompañará a cada nadador durante su turno, lo asistirá con hidratación y alimentación, y permitirá los relevos, la modalidad elegida por los amigos, con turnos de 20 minutos por nadador.

“No somos nadadores profesionales y nuestra experiencia en aguas abiertas es relativamente poca. Cada uno, en solitario, no podría afrontar el cruce completo con el entrenamiento que tenemos. Así, en equipo, es realizable”, explicó Pilar.

El grupo se formó en la pileta y se consolidó con el tiempo. Nicolás Tedeschi, ingeniero industrial y exjugador de rugby, reconoció ser el que menos experiencia tiene. “Soy el más caradura del grupo, el que menos tiempo lleva nadando. Pero es un desafío grupal y personal”, señaló.

LE PUEDE INTERESAR

Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés

En tanto, Soledad Difulvio, es traductora de inglés y tiene una extensa historia ligada a la natación competitiva y al trabajo como guardavidas. Tras un paréntesis, volvió al agua y encontró en las aguas abiertas un nuevo estímulo. “Es un deporte muy completo, que te permite competir pero también encontrarte con uno mismo”, contó.

Por su parte, Manuel Bin, tornero mecánico y nadador desde la infancia, se sumó sin dudarlo. “La pileta siempre tira. Cuando me invitaron a ser parte de este equipo dije que sí automáticamente. Es una aventura enorme y queremos ser parte de los que lograron cruzarlo”, afirmó.

Los entrenamientos se reparten entre pileta y río, bajo la supervisión de Lautaro Sans, su entrenador, quien además es guardavidas en playas de Berisso. En paralelo, organizaron rifas para afrontar los costos de la travesía y comenzaron a difundir la experiencia en redes sociales bajo el nombre @hasta.la.otra.orilla.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de La Ciudad

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad

VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Información General
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla