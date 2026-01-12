Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas

La idea empezó como una charla entre brazadas y terminó convirtiéndose en un objetivo que hoy organiza entrenamientos, agendas y expectativas. Pilar Basigalup (37), Nicolás Tedeschi (36), Soledad Difulvio (40) y Manuel Bin (41) son cuatro amigos que entrenan juntos en un natatorio platense y que, sin ser nadadores profesionales, se preparan para afrontar uno de los desafíos más exigentes de las aguas abiertas: cruzar el Río de la Plata a nado.

“La idea es salir desde Colonia, Uruguay y llegar a Punta Lara en Argentina. No tenemos una fecha exacta, pero sí una ventana fijada a fines de enero”, explicó Pilar, una de las participantes del proyecto. El grupo ya reservó cuatro días consecutivos y será una empresa especializada la que defina, más cerca del momento, cuál será la jornada indicada para el cruce, según las condiciones climáticas. “Ellos evalúan corrientes, viento, lluvias y nos dicen cuál es el mejor día para hacerlo”, detalló.

La travesía se realizará a través de una empresa dedicada a cruces de aguas abiertas, que se encarga de gestionar los permisos ante Prefectura Naval Argentina y Prefectura de Uruguay, además de toda la logística de seguridad. “Para cruzar necesitás un tipo específico de embarcación, una dotación mínima, un médico a bordo y barcos que funcionen como guía. Es algo muy controlado y por eso decidimos hacerlo con una empresa que ya se encarga de todo”, explicó Pilar, quien además es médica, trabaja en Prefectura y ya dio aviso a las autoridades en la zona de Ensenada.

El cruce - que suele demandar varias horas - tiene una distancia estimada de 42 kilómetros, aunque esa cifra puede variar. “La embarcación principal es la que marca el rumbo, nuestra brújula. Si no es precisa, se puede terminar nadando mucho más”, contó Pilar. Junto a ese barco guía, habrá una embarcación más pequeña que acompañará a cada nadador durante su turno, lo asistirá con hidratación y alimentación, y permitirá los relevos, la modalidad elegida por los amigos, con turnos de 20 minutos por nadador.

“No somos nadadores profesionales y nuestra experiencia en aguas abiertas es relativamente poca. Cada uno, en solitario, no podría afrontar el cruce completo con el entrenamiento que tenemos. Así, en equipo, es realizable”, explicó Pilar.

El grupo se formó en la pileta y se consolidó con el tiempo. Nicolás Tedeschi, ingeniero industrial y exjugador de rugby, reconoció ser el que menos experiencia tiene. “Soy el más caradura del grupo, el que menos tiempo lleva nadando. Pero es un desafío grupal y personal”, señaló.

En tanto, Soledad Difulvio, es traductora de inglés y tiene una extensa historia ligada a la natación competitiva y al trabajo como guardavidas. Tras un paréntesis, volvió al agua y encontró en las aguas abiertas un nuevo estímulo. “Es un deporte muy completo, que te permite competir pero también encontrarte con uno mismo”, contó.

Por su parte, Manuel Bin, tornero mecánico y nadador desde la infancia, se sumó sin dudarlo. “La pileta siempre tira. Cuando me invitaron a ser parte de este equipo dije que sí automáticamente. Es una aventura enorme y queremos ser parte de los que lograron cruzarlo”, afirmó.

Los entrenamientos se reparten entre pileta y río, bajo la supervisión de Lautaro Sans, su entrenador, quien además es guardavidas en playas de Berisso. En paralelo, organizaron rifas para afrontar los costos de la travesía y comenzaron a difundir la experiencia en redes sociales bajo el nombre @hasta.la.otra.orilla.