Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |EXPECTATIVA POR LAS PRÓXIMAS LIBERACIONES

Habilitan visitas a la cárcel venezolana donde está Nahuel Gallo

Habilitan visitas a la cárcel venezolana donde está Nahuel Gallo

El gendarme argentino Nahuel Gallo, en la cárcel El rodeo I / Web

12 de Enero de 2026 | 02:33
Edición impresa

La habilitación de visitas familiares en la cárcel de El Rodeo I, a las afueras de Caracas, reavivó la expectativa por nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela y se convirtió en una señal seguida con atención tanto dentro como fuera del país.

Por primera vez en más de un año y medio, familiares y allegados de detenidos pudieron ingresar al penal para ver a sus seres queridos, una medida inédita en meses y que se produce en un clima de fuerte incertidumbre sobre el alcance real del proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno interino.

Desde las primeras horas de ayer, decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de El Rodeo I en busca de información. Entre los internos habilitados para recibir visitas figuran dirigentes opositores como Freddy Superlano y el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuya detención ha generado preocupación diplomática y una intensa expectativa en su entorno familiar.

La posibilidad de verlo tras un largo período de aislamiento fue interpretada por muchos como un gesto previo a una eventual liberación, aunque sin confirmaciones oficiales.

La reapertura de visitas se inscribe en un proceso más amplio y errático de excarcelaciones. En los últimos días se registraron liberaciones puntuales en otros centros de detención, como El Helicoide y la cárcel de Yare, pero las familias denuncian la ausencia de información clara, listas oficiales o cronogramas definidos.

En muchos casos, aseguran, los avisos llegan apenas minutos antes de que un detenido sea liberado, alimentando la angustia y la incertidumbre.

LE PUEDE INTERESAR

El Papa bautizó a 20 bebés en la Capilla Sixtina y cerró la temporada navideña

LE PUEDE INTERESAR

Trump corta el envío de petróleo a Cuba y lanza una fuerte advertencia a La Habana

CONTEXTO POLÍTICO EXCEPCIONAL

El contexto político es excepcional. Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez prometió cooperar con Washington y liberar a un “número importante” de presos políticos. Hasta ahora, sin embargo, solo se contabilizan entre 17 y 21 excarcelaciones, según Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos, frente a una cifra estimada de entre 800 y 1.200 detenidos por motivos políticos.

 

La medida implica un cambio notable, ya que hacía meses que no se permitían visitas en El Rodeo I

 

El presidente estadounidense Donald Trump celebró públicamente las liberaciones iniciales y afirmó que Venezuela inició “a lo grande” el proceso, aunque en la práctica avanza a cuentagotas. Mientras tanto, familiares mantienen vigilias frente a las cárceles, con velas y carteles, reclamando la libertad de todos los detenidos. “No vinimos de visita, vinimos a buscarlos”, resumió una mujer que espera noticias de cinco familiares presos en El Rodeo I.

Las visitas se realizaron bajo estrictos protocolos: ingreso encapuchado, entrega de productos de higiene y encuentros a través de un vidrio. Aun así, el solo contacto fue vivido como un alivio tras meses de silencio. La muerte bajo custodia de un policía detenido por traición a la patria, denunciada por oenegés, añadió tensión y urgencia a los reclamos.

Para los allegados de Nahuel Gallo y de otros presos políticos, la reapertura de El Rodeo I es una señal ambigua: un gesto humanitario largamente esperado, pero también una prueba de que las decisiones siguen siendo discrecionales. En un país marcado por la presión internacional y la fragilidad institucional, cada visita alimenta la esperanza de que el próximo paso sea, finalmente, la libertad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de El Mundo

Protestas y muertes: los iraníes van contra el régimen

Advertencia de Trump y preocupación de Israel

“No más petroleo ni plata para Cuba”, avisó Trump

El Papa bautizó a 20 bebés en la Capilla Sixtina y cerró la temporada navideña
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
Información General
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla