El intendente comienza la licencia hasta el 23 de enero

Conforme a la autorización otorgada por el Concejo Deliberante local, el intendente, Julio Alak, comenzará hoy una licencia de su cargo para descanso por período estival. El plazo solicitado es de 10 días hábiles, por lo que culminará el 23 de enero próximo.

Como marca la ley orgánica de las municipalidades, corresponde asumir el interregno al primer candidato a concejal de la lista por la que el jefe comuna fue electo, que en este caso corresponde a Pablo Elías.

Elías, quien ya reemplazó al jefe comunal el año pasado durante una ausencia similar, fue presidente de la bancada de Unión por la Patria hasta el 11 de diciembre, cuando anunció su alejamiento de la agrupación La Cámpora para formar un nuevo espacio político territorial.

“Es en apoyo al intendente Alak, al gobernador Kicillof y por la libertad de Cristina”, dijo a este diario al conformar la “Germán Abdala”. Como presidenta de bloque ahora quedó la recién asumida concejal y cercana a Florencia Saintout, Josefina Bolis.

El Concejo se encuentra en receso hasta el 1 de marzo.