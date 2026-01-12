Gritos, golpes y dos tiros por una disputa que escala

Un grave episodio de violencia se registró el sábado por la noche (alrededor de las 20.30) en la zona de 147 entre 50 y 52, donde un vecino denunció haber sido víctima de amenazas, agresiones físicas y disparos tras un conflicto previo con una vecina del barrio.

Según su relato, todo comenzó cuando el denunciante realizaba compras y se cruzó con una conocida del lugar, con quien mantenía problemas de vieja data. La mujer, al parecer, habría comenzado a insultarlo y hostigarlo, situación que llevó al hombre a retirarse para evitar una confrontación mayor y regresar a su domicilio.

Sin embargo, al llegar a su casa, el denunciante observó una discusión en la puerta de su vivienda entre esa vecina, el hermano de ella y dos de sus familiares.

En medio de golpes y patadas, la situación escaló cuando se escucharon disparos, aunque por suerte sin que se registraran heridos.

Tras el hecho, el agresor abandonó una motocicleta tipo Honda Tornado en la puerta del domicilio y se dio a la fuga junto a su hermana.