El Mundo |LUEGO DE LA CAPTURA DE MADURO

“No más petroleo ni plata para Cuba”, avisó Trump

Tras cortar el flujo de combustible venezolano a la isla, le advirtió que haga un acuerdo antes de que la crisis económica se ahonde

"No más petroleo ni plata para Cuba", avisó Trump

Donald Trump (EE UU)

12 de Enero de 2026 | 02:34
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva y dura advertencia al gobierno de Cuba, al asegurar que la isla ya no recibirá petróleo ni apoyo financiero desde Venezuela tras la destitución de Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado ayer en redes sociales, el mandatario sostuvo que La Habana debería “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, en medio de un escenario de creciente presión económica y diplomática sobre el régimen cubano.

Donald Trump (EE UU)

Trump afirmó que Cuba vivió durante años del petróleo y del dinero venezolano a cambio de brindar seguridad y respaldo político al chavismo. “¡Pero ya no más! ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba – cero!”, escribió, mientras se encontraba en su residencia del sur de Florida.

Según Washington, las fuerzas estadounidenses continúan incautando petroleros venezolanos como parte de una estrategia para controlar la producción, refinación y distribución de los hidrocarburos del país sudamericano, lo que dejó a Cuba fuera de esos envíos clave para su economía.

Miguel Diaz-Canel (Cuba)

Horas después, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió con dureza a las declaraciones. Afirmó que Estados Unidos “no tiene moral” para señalar a Cuba y acusó a Washington de convertir “todo en negocio, incluso las vidas humanas”. El mandatario defendió el modelo político cubano y sostuvo que las graves carencias económicas de la isla no son responsabilidad de la Revolución, sino del embargo estadounidense, que calificó como una política de “asfixia extrema” aplicada durante más de seis décadas.

En un informe presentado ante la ONU, el gobierno cubano estimó que las sanciones le costaron entre 2024 y 2025 unos 7.500 millones de dólares.

Trump también señaló que Venezuela ya no necesita la protección de “matones y extorsionadores”, en referencia a la presencia de personal de seguridad cubano en Caracas, y aseguró que Estados Unidos garantizará la seguridad del país tras la caída de Maduro. Cuba, por su parte, informó que 32 de sus militares murieron durante la operación estadounidense que culminó con la captura del líder chavista.

El tono de la Casa Blanca hacia La Habana se volvió cada vez más agresivo. Trump incluso ironizó sobre la posibilidad de que su secretario de Estado, Marco Rubio, llegue algún día a la presidencia de Cuba. Mientras tanto, la isla atraviesa su peor crisis económica en décadas, con apagones prolongados, escasez de combustible y largas filas para conseguir alimentos.

 

Multimedia

Donald Trump (EE UU)

Miguel Diaz-Canel (Cuba)

