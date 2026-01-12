En el Centro, le pincharon los planes a dos robarruedas

Dos sujetos fueron detenidos en las últimas horas en pleno Centro platense, señalados como presuntos integrantes de una organización dedicada al robo de neumáticos. La aprehensión se concretó tras un operativo cerrojo y una corta persecución policial.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Grupo Táctico Operativo de la comisaría cuarta, quienes intervinieron en la zona de 45 entre 10 y 11 luego de reiterados llamados al 911 que advertían sobre robos de ruedas en ese sector.

De acuerdo a fuentes policiales, los sospechosos se desplazaban a bordo de un Renault Clio que llamó la atención de los uniformados por su actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras.

Durante la inspección del vehículo, los agentes incautaron dos ruedas de auxilio completas y diversas herramientas presuntamente utilizadas para cometer los ataques.