Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito

Un hombre de 34 años se convirtió en la segunda víctima fatal del tránsito en La Plata en lo que va de 2026.

De acuerdo al informe oficial, el fallecimiento se produjo horas después del siniestro, que tuvo lugar el pasado 4 de enero en la localidad de Los Hornos.

La víctima circulaba en una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con un utilitario en la avenida 66 entre 133 y 134.

El hecho involucró una motocicleta Zanella ZB y una Renault Kangoo, por causas que son motivo de análisis pericial.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió graves heridas y fue primero trasladado al hospital de Melchor Romero y después derivado al Sanatorio Argentino.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no se pudo evitar el deceso. El hombre, detallaron los voceros, había sufrido una grave lesión en la columna vertebral.

La causa está ahora en manos de la UFI N°10 de Carlos Vercellone, que impartió las directivas correspondientes y continúa con la diligencias para determinar las responsabilidades del hecho.

Este episodio como se dijo se convierte en el segundo de características fatales registrado en La Plata en lo que va del 2026, reavivando la preocupación por la seguridad vial en la Región.

El fallecido fue identificado por la Policía como Marcos Iván Luciani, quien tenía domicilio en Gonnet.

En la instrucción del sumario participan agentes de la seccional tercera.