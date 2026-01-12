Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Más de US$ 450 millones en la mira de la Inspección General de Justicia

Cifras que no cierran en la AFA y citan a contadores

Cifras que no cierran en la AFA y citan a contadores
12 de Enero de 2026 | 01:29
Edición impresa

El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del ministerio de Justicia de la Nación, avanza sobre uno de los expedientes que investiga la gestión Claudio “Chiqui” Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En este caso, la IGJ pone la lupa en las presuntas inconsistencias que se habrían detectado en la presentación de balances de la entidad, por más de 450 millones de dólares.

De hecho, a fines del año pasado la IGJ advirtió que “Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los US$ 111.000.000 y (US$) 340.000.000, respectivamente”.

Entonces, el organismo gubernamental anticipó que “la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales” y aclaró que “la AFA es una asociación sin fines de lucro”.

Al parecer, la AFA no habría cumplido de manera adecuada con la obligación legal de informar y detallar sus estados contables, una exigencia básica para cualquier asociación civil.

La IGJ no solo apunta a la ausencia formal de balances en tiempo y forma, sino también a la falta de explicaciones claras sobre el contenido de partidas millonarias incluidas en esos estados.

Los balances observados incluyen cifras globales que, sumadas, superan los 450 millones de dólares, sin que se haya precisado adecuadamente el origen de los fondos, su destino ni la composición real de varios rubros sensibles.

En muchos casos, las cuentas aparecen con descripciones genéricas, como “otros gastos” o “varios”. Algo que para los investigadores de la IGJ no cumple con los estándares mínimos de transparencia exigidos por la normativa vigente.

La investigación entra así en una etapa clave. La IGJ resolvió citar a declarar a los contadores que tuvieron a su cargo la confección y certificación de los balances cuestionados para que expliquen los procedimientos aplicados y la forma en la que validaron las millonarias cifras objetadas.

En este sentido, para el próximo miércoles 14 fue citado el auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional. Se trata del contador Fernando Dubois, quien deberá explicar los balances avalado entre los años 2020 y 2024.

Un día después, para el jueves 15 de enero, también en la sede de la IGJ, se convocó a los profesionales contables de la AFA para pedirles explicaciones sobre los balances que aprobaron y que hoy están bajo observación.

Ese día deberán presentarse en el organismo los contadores de la AFA, Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi.

De acuerdo a lo que trascendió, Carraro deberá explicar el balance de 2017; Mucelli tendrá que hacerlo con los de 2018, 2019, 2020 y 2021; y Bisurgi deberá brindar precisiones sobre los números de 2022, 2023 y 2024.

 

