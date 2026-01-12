Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |AMAGARON CON QUEMARLE LA CARA CON UNA PLANCHA

El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet

Cinco hombres armados se metieron en su vivienda de 19 entre 494 y 495, donde vivió una pesadilla, que se extendió por dos horas

El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet

En el barrio del robo, todos quedaron muy preocupados / Web

12 de Enero de 2026 | 02:55
Edición impresa

En un contexto de inseguridad cada vez más palpable en La Plata, un violento asalto ocurrido el miércoles por la noche volvió a exponer el nivel de organización y brutalidad con el que operan bandas delictivas en distintos barrios de la Ciudad.

Según fuentes del caso, cinco delincuentes emboscaron a un jubilado de 76 años en su casa de Gonnet, a metros de la República de Los Niños. Concretamente, cuando quiso sacar su auto para ir a comer a un restaurante, se dio cuenta de que lo estaban esperando en una especie de jardín delantero que tiene su propiedad.

Vestidos de negro, con guantes y una logística planificada, actuaron con apoyo externo y permanecieron en el lugar durante casi dos horas, sometiendo a la víctima a distintas amenazas y amagues de torturas para exigir dinero y objetos de valor.

El efectivo sustraído in situ fue mínimo -unos 30 mil pesos que estaban sobre una mesa-, pero los delincuentes desvalijaron la vivienda, llevándose celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y otros elementos personales, todo adentro del coche del jubilado.

Además, desconectaron cámaras, servidores y sistemas de alarma, lo que refuerza la hipótesis de un grupo invasor experimentado y con conocimientos técnicos.

También le vaciaron todas las cuentas desde sus billeteras virtuales con una serie de transferencias, que ahora están en la mira de los investigadores. Se habla de una suma muy importante.

LE PUEDE INTERESAR

Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

Asaltaron a una joven embarazada de tres meses

El jubilado quedó en estado de shock absoluto y, según se pudo comprobar al término de la pesadilla, sus dos perros evidenciaron signos de estrés extremo tras el ataque. Uno de ellos, incluso, con un episodio de convulsiones.

No es para menos. En un tramo del ataque, uno de los asaltantes, el que se comportaba de manera más violenta, llegó a calentar una plancha y la acercó a la cara del jubilado.

Por suerte, no cumplió sus promesas. Pero se supo que tuvo que interceder uno de sus cómplices, que hasta le acercó un vaso con agua.

El hecho ocurrió en la zona de 19 entre 494 y 495, un sector donde todo el mundo denuncia desde hace tiempo una seguidilla de robos, entraderas y hechos violentos, con escasa presencia policial y patrullajes intermitentes.

Pero lo que más alarma a quienes viven en el barrio es la sensación de indefensión total.

“Mientras no pongan puestos de control en los caminos y el la Autopista, pero controles en serio, esto seguirá pasando”, expresó el damnificado, que prefirió no dar a conocer su identidad por temor a represalias.

Sí aceptó decir que trabajó muchos años como abogado, que tuvo funciones de vocal en el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Plata y un tramo de dos décadas de labor en el sector bancario.

Vecinos aseguran que ya no sirve ningún método de prevención: ni alarmas, ni cámaras, ni rejas, ni portones reforzados. Los delincuentes ingresan igual, permanecen el tiempo que quieren y se retiran sin ser detectados.

Tampoco los perros cumplen ya un rol disuasivo. Lejos de ahuyentar a los intrusos, muchas veces quedan paralizados por el miedo o son neutralizados por los delincuentes, que actúan sin apuro y con total control de la situación.

Las alarmas, por su parte, son desactivadas o directamente ignoradas.

Según distintos testimonios, suenan durante minutos sin que nadie acuda y que incluso cuando se activan, los delincuentes continúan actuando, convencidos de que no habrá respuesta inmediata.

Las cámaras de seguridad tampoco representan un obstáculo real. Muchas veces son arrancadas, tapadas o directamente inutilizadas, y aun cuando registran imágenes, las investigaciones no avanzan o no logran identificar a los responsables.

Esta realidad alimenta una creciente resignación social: familias que viven encerradas, vecinos que ya no salen de noche, comercios que cierran más temprano y personas que optan por no denunciar por miedo o descreimiento.

El violento asalto de esta semana no es un hecho aislado, sino parte de una ola de inseguridad que atraviesa distintos barrios platenses, donde la violencia escala y la impunidad parece consolidarse.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de Policiales

Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene

Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso

Asaltaron a una joven embarazada de tres meses

Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
La Ciudad
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad
Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Información General
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla