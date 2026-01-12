El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Cinco hombres armados se metieron en su vivienda de 19 entre 494 y 495, donde vivió una pesadilla, que se extendió por dos horas
En un contexto de inseguridad cada vez más palpable en La Plata, un violento asalto ocurrido el miércoles por la noche volvió a exponer el nivel de organización y brutalidad con el que operan bandas delictivas en distintos barrios de la Ciudad.
Según fuentes del caso, cinco delincuentes emboscaron a un jubilado de 76 años en su casa de Gonnet, a metros de la República de Los Niños. Concretamente, cuando quiso sacar su auto para ir a comer a un restaurante, se dio cuenta de que lo estaban esperando en una especie de jardín delantero que tiene su propiedad.
Vestidos de negro, con guantes y una logística planificada, actuaron con apoyo externo y permanecieron en el lugar durante casi dos horas, sometiendo a la víctima a distintas amenazas y amagues de torturas para exigir dinero y objetos de valor.
El efectivo sustraído in situ fue mínimo -unos 30 mil pesos que estaban sobre una mesa-, pero los delincuentes desvalijaron la vivienda, llevándose celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y otros elementos personales, todo adentro del coche del jubilado.
Además, desconectaron cámaras, servidores y sistemas de alarma, lo que refuerza la hipótesis de un grupo invasor experimentado y con conocimientos técnicos.
También le vaciaron todas las cuentas desde sus billeteras virtuales con una serie de transferencias, que ahora están en la mira de los investigadores. Se habla de una suma muy importante.
El jubilado quedó en estado de shock absoluto y, según se pudo comprobar al término de la pesadilla, sus dos perros evidenciaron signos de estrés extremo tras el ataque. Uno de ellos, incluso, con un episodio de convulsiones.
No es para menos. En un tramo del ataque, uno de los asaltantes, el que se comportaba de manera más violenta, llegó a calentar una plancha y la acercó a la cara del jubilado.
Por suerte, no cumplió sus promesas. Pero se supo que tuvo que interceder uno de sus cómplices, que hasta le acercó un vaso con agua.
El hecho ocurrió en la zona de 19 entre 494 y 495, un sector donde todo el mundo denuncia desde hace tiempo una seguidilla de robos, entraderas y hechos violentos, con escasa presencia policial y patrullajes intermitentes.
Pero lo que más alarma a quienes viven en el barrio es la sensación de indefensión total.
“Mientras no pongan puestos de control en los caminos y el la Autopista, pero controles en serio, esto seguirá pasando”, expresó el damnificado, que prefirió no dar a conocer su identidad por temor a represalias.
Sí aceptó decir que trabajó muchos años como abogado, que tuvo funciones de vocal en el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Plata y un tramo de dos décadas de labor en el sector bancario.
Vecinos aseguran que ya no sirve ningún método de prevención: ni alarmas, ni cámaras, ni rejas, ni portones reforzados. Los delincuentes ingresan igual, permanecen el tiempo que quieren y se retiran sin ser detectados.
Tampoco los perros cumplen ya un rol disuasivo. Lejos de ahuyentar a los intrusos, muchas veces quedan paralizados por el miedo o son neutralizados por los delincuentes, que actúan sin apuro y con total control de la situación.
Las alarmas, por su parte, son desactivadas o directamente ignoradas.
Según distintos testimonios, suenan durante minutos sin que nadie acuda y que incluso cuando se activan, los delincuentes continúan actuando, convencidos de que no habrá respuesta inmediata.
Las cámaras de seguridad tampoco representan un obstáculo real. Muchas veces son arrancadas, tapadas o directamente inutilizadas, y aun cuando registran imágenes, las investigaciones no avanzan o no logran identificar a los responsables.
Esta realidad alimenta una creciente resignación social: familias que viven encerradas, vecinos que ya no salen de noche, comercios que cierran más temprano y personas que optan por no denunciar por miedo o descreimiento.
El violento asalto de esta semana no es un hecho aislado, sino parte de una ola de inseguridad que atraviesa distintos barrios platenses, donde la violencia escala y la impunidad parece consolidarse.
