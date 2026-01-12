Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Aseguran que el Papa tiene a la Argentina “en agenda”

Aseguran que el Papa tiene a la Argentina “en agenda”
12 de Enero de 2026 | 01:28
Edición impresa

El Arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió con el papa León XIV y afirmó que el Sumo Pontífice “está considerando en su agenda” visitar la Argentina.

Según se supo, Bokalic Iglic se reunió el miércoles pasado en el Vaticano con el jefe de la Iglesia Católica durante media hora y allí fue cuando invitó al sucesor de Francisco a visitar el país.

“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, se indicó en una nota firmada por el arzobispado de Santiago del Estero y que dio a conocer el portal religiondigital.org.

Bokalic Iglic le regaló al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina y envuelto con cintas con los colores de la bandera de Santiago del Estero.

En esa provincia encabeza hace más de 10 años la arquidiócesis que en 2024, por corrección de Francisco, volvió a ser reconocida como iglesia primada de la Argentina, algo que por 88 años había estado en posesión de la arquidiócesis porteña.

El Arzobispo santiagueño le pidió al Sumo Pontífice que en caso de visitar el país lo haga empezando por Santiago del Estero, donde nació la primera santa argentina laica, Mama Antula, como se la llama en idioma quichua a María Antonia Paz y Figueroa, una legendaria seguidora de la obra y los ejercicios ignacianos tras su expulsión y supresión.

El arzobispo y primado de la Argentina fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Bergoglio en una ceremonia en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que gestionan los vicentinos, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Pero fue en el último consistorio de Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal por el mismo jesuita.

“Me envió a evangelizar a los pobres”, remarcó Bokalic Iglic sobre las palabras que le dijo Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025.

La posibilidad de una visita papal a la Argentina genera expectativas tanto en el ámbito religioso como en el político y social, dado el impacto simbólico que tendría el regreso de un pontífice al país tras años de ausencia. Sin embargo, desde el Vaticano no hubo hasta el momento confirmaciones oficiales ni precisiones sobre fechas o itinerarios.

En tanto que fuentes cercanas a la Santa Sede señalan que la agenda de León XIV se encuentra en una etapa de definición, con especial atención puesta en América Latina, una región clave para el catolicismo mundial.

 

