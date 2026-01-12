La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Advierten en la zona por cianobacterias en los espejos de agua
El estado de alerta por la presencia de cianobacterias en los espejos de agua de nuestra región, formulado desde la subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense, constituye un motivo de preocupación y de allí que se justifique el informe oficial, destinado en definitiva a mantener alejados en especial a los niños como a las mascotas de todos los cursos de agua en los que abundan esas floraciones que pueden causar consecuencias dañinas para la salud. Lo concreto es que en plena temporada veraniega crece, como es de suponer, la presencia de visitantes a aquellos espacios que cuenten con espejos de agua en busca de aliviarse del calor reinante.
Se conoce que en La Plata, el lago de la República de los Niños conserva un alerta “Naranja”, vigente desde hace mucho tiempo, lo que implica un riesgo sanitario moderado y la recomendación de evitar el contacto con el agua. El informe del organismo sanitario aconseja no ingresar a ríos o lagunas, evitar el contacto con manchas verdosas en el agua o en la arena, no consumir alimentos provenientes de esos cuerpos de agua y extremar los cuidados con niños y mascotas.
Claro que el problema no se circunscribe a los distritos de la Región. Es sabido que en distintas lagunas de la Provincia se encuentra en vigencia el llamado sistema de alerta temprana por cianobacterias, mediante la participación de numerosos municipios, algunos de los cuales estuvieron o están en alerta rojo y otros en naranja.
En años anteriores el área provincial de Recursos Hídricos advirtió sobre la existencia de mediciones que dieron como presente al fenómeno de las cianobacterias en lagunas de Pehuajó, Lobos, Trenque Lauquen, Chacabuco, Monte, Lezama y General Madariaga, entre los distritos mencionados, recomendándose no utilizar el agua para consumo o para higiene personal hasta que la floración desaparezca y no consumir alimentos de los espejos de agua afectados.
Como se sabe, las cianobacterias, que derivan de las algas y otras plantas acuáticas, pueden producir una amplia gama de toxinas (cianotoxinas). Este es tal vez el mayor peligro asociado a los eventos de floraciones donde se acumulan miles de millones de células que liberan toxinas.
Las cianobacterias pueden verse como “manchas” de color verde o azul verdoso en el agua y algunas podrían llegar ser letales para las personas. Los especialistas recomiendan evitar el contacto con el agua y llegado el caso trasladarse a un centro médico. En el caso de bañarse o simplemente tomar contacto con el agua, se recomienda enjuagarse luego con agua limpia.
Algunos de los síntomas de intoxicación producida por estos micro-organismos son diarrea, vómitos, dolores y debilitamiento muscular, dolor de cabeza y alergia en la piel. Por ello corresponde señalar que ya está sobrada la hora de que las autoridades responsables se decidan a enfrentar este gravísimo problema, haciendo disminuir en forma drástica las causas que lo originan, entre otras formas mediante el empleo de distintos tipos de tratamientos químicos.
