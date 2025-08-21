Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Wall Street cerró en baja con presión sobre las tecnológicas

Wall Street cerró en baja con presión sobre las tecnológicas

21 de Agosto de 2025 | 02:54
Edición impresa

La bolsa de Nueva York registró una jornada negativa, marcada por la cautela de los inversores ante la inminente reunión de banqueros centrales en Jackson Hole y por nuevas ventas en el sector tecnológico, que volvió a arrastrar a los principales índices bursátiles.

El Dow Jones logró sostenerse casi sin cambios, con un leve avance de 0,04%. En contraste, el Nasdaq, que concentra a las grandes compañías tecnológicas, retrocedió 0,67%, mientras que el S&P 500, el índice más representativo del mercado estadounidense, cedió 0,24%.

El movimiento reflejó un clima de aversión al riesgo: “Los llamados Siete Magníficos —apodo con el que se identifica a los gigantes tecnológicos— presionaron a la baja a Wall Street”, explicó José Torres, analista de Interactive Brokers.

Varias de las compañías líderes del sector cerraron en rojo: Alphabet (-1,12%), Amazon (-1,84%), Apple (-1,97%), Meta (-0,50%), Microsoft (-0,79%), Nvidia (-0,14%) y Tesla (-1,64%).

“Simplemente llegamos a un punto en que muchas de estas firmas estaban sobrevaloradas”, señaló Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management.

La corrección se vio amplificada por un informe reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que relativizó los beneficios concretos de las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El documento sembró dudas sobre la capacidad de las empresas para convertir la expectativa en ganancias reales en el corto plazo.

Otro factor que condiciona al mercado es la expectativa en torno al mensaje que dará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante el tradicional simposio de Jackson Hole, en Wyoming.

“Los inversores se preguntan si Powell dará señales de una política monetaria más flexible”, apuntó Torres, recordando que la conferencia congrega cada año a los principales banqueros centrales del mundo y suele marcar tendencias en materia de política económica.

El encuentro se realizará a fines de esta semana y mantiene en vilo a los mercados globales. La mayoría de los operadores especula con que la Fed podría decidir una baja de las tasas de interés en su próxima reunión del 16 y 17 de septiembre, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Un clima de prudencia

Más allá de la expectativa por la Fed, los analistas subrayan que el mercado atraviesa un momento de fragilidad. Tras meses de fuertes subas impulsadas por la fiebre de la inteligencia artificial y la confianza en la solidez del consumo estadounidense, la combinación de valoraciones elevadas, señales mixtas de la economía y dudas sobre la rentabilidad futura genera un escenario de mayor prudencia.

“Con estas valuaciones, es necesario evitar caer en un exceso de confianza”, advirtió Urbanowicz. La corrección en las tecnológicas podría, según especialistas, abrir espacio a un reacomodamiento sectorial en favor de valores más defensivos y ligados a la economía real.

 

