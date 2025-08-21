Trump pide investigar a los museos de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que pidió una investigación sobre el contenido de los museos, a los que acusa de ser “woke”, especialmente en relación con la historia de la esclavitud.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año, el mandatario republicano lleva adelante una cruzada contra las instituciones educativas y culturales estadounidenses que según él apoyan la ideología “woke”, un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.

“Los museos de Washington, pero también de todo el país, son en esencia los últimos vestigios del ‘wokismo’”, denunció Trump en su plataforma Truth Social.

“He dado instrucciones a mis fiscales para que revisen (las políticas de) los museos e inicien exactamente el mismo proceso que se ha seguido con las universidades, donde se han logrado enormes avances”, agregó el multimillonario conservador.

“Este país no puede ser ‘woke’ porque el ‘wokismo’ se ha terminado”, proclamó de manera contundente.