Godoy Cruz no tuvo milagro y quedó eliminado

el tomba no pudo dar vuelta la serie y se quedó sin sudamericana / afp

En el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz perdió 1-0 con Atlético Mineiro y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana. Hubo polémica por un penal no cobrado para el Tomba.

A los 4 minutos, el árbitro Felipe González cobró penal para Godoy Cruz, tras ver un brazo extendido dentro del área por parte de Hugo. Sin embargo, el árbitro chileno fue llamado del VAR y revisó la jugada, por lo que decidió cambiar su falló y no sancionó finalmente la pena máxima, al no considerar mano la jugada.

Más allá de la jugada polémica, el Tomba tuvo la iniciativa y fue superior en gran parte del primer tiempo al rival, donde contó con un intento importante de Andino. Sin embargo, no aprovechó su momento.

Y para colmo, en el comienzo del segundo tiempo, Atlético Mineiro se puso arriba en el marcador: tras unas series de carambolas y malos despejes, Natanael convirtió el 1-0 a los 3 minutos, con un fuerte derechazo desde afuera del área.

El Tomba siguió buscando, pero sin tanta claridad. El nerviosismo se apoderó por momentos de su juego y el Mineiro estuvo más cómodo con el correr de los minutos, donde en algunos contragolpes pudo haber liquidado la serie.

Más allá de ir con más empuje que con juego, el Tomba no encontró los caminos necesarios. Y para colmo, en el final del partido se quedó con 10 por la expulsión de Walter Montoya, quien le dio un manotazo en la cara a un rival.

De esta forma, no hubo milagro y Atlético Mineiro se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con un global de 3-1 a favor. En la próxima instancia chocará con el Bolívar: la ida será en Bolivia la semana del 17 de septiembre y la vuelta, en Belo Horizonte siete días más tarde. Por su parte, el Tomba se enfocará de lleno en el Torneo Clausura, donde necesita sumar.