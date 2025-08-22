Godoy Cruz no tuvo milagro y quedó eliminado

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Inquietud en el peronismo por el resultado en la Primera Sección
El dólar oficial tuvo una suba de 10 pesos y el blue cotizó a la baja
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tomba no pudo dar vuelta la serie y se quedó sin Sudamericana. Hubo un polémico penal no cobrado para el elenco mendocino
En el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz perdió 1-0 con Atlético Mineiro y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana. Hubo polémica por un penal no cobrado para el Tomba.
A los 4 minutos, el árbitro Felipe González cobró penal para Godoy Cruz, tras ver un brazo extendido dentro del área por parte de Hugo. Sin embargo, el árbitro chileno fue llamado del VAR y revisó la jugada, por lo que decidió cambiar su falló y no sancionó finalmente la pena máxima, al no considerar mano la jugada.
Más allá de la jugada polémica, el Tomba tuvo la iniciativa y fue superior en gran parte del primer tiempo al rival, donde contó con un intento importante de Andino. Sin embargo, no aprovechó su momento.
Y para colmo, en el comienzo del segundo tiempo, Atlético Mineiro se puso arriba en el marcador: tras unas series de carambolas y malos despejes, Natanael convirtió el 1-0 a los 3 minutos, con un fuerte derechazo desde afuera del área.
El Tomba siguió buscando, pero sin tanta claridad. El nerviosismo se apoderó por momentos de su juego y el Mineiro estuvo más cómodo con el correr de los minutos, donde en algunos contragolpes pudo haber liquidado la serie.
Más allá de ir con más empuje que con juego, el Tomba no encontró los caminos necesarios. Y para colmo, en el final del partido se quedó con 10 por la expulsión de Walter Montoya, quien le dio un manotazo en la cara a un rival.
LE PUEDE INTERESAR
Lanús, entre los ocho mejores de la Sudamericana
LE PUEDE INTERESAR
El Tribunal castigó a Costas con cuatro fechas
De esta forma, no hubo milagro y Atlético Mineiro se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con un global de 3-1 a favor. En la próxima instancia chocará con el Bolívar: la ida será en Bolivia la semana del 17 de septiembre y la vuelta, en Belo Horizonte siete días más tarde. Por su parte, el Tomba se enfocará de lleno en el Torneo Clausura, donde necesita sumar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí