Lanús, entre los ocho mejores de la Sudamericana

En La Fortaleza, Lanús eliminó a Central Córdoba por 4-2 en los penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde chocará con Fluminense. En el tiempo reglamentario, el Granate ganó 1-0 por el tanto de Dylan Aquino.
En un encuentro donde el Granate fue superior y convirtió en figura al arquero Aguerre, recién pudo igualar la serie de la mano de Aquino en el minuto 46, donde definió dentro del área con un buen derechazo, que se desvió en Casermeiro y se metió dentro del arco.
Y en los penales, el Granate fue letal, ya que convirtió todos los tiros y se quedó con la serie por 4-2. Walter Bou, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich y Marcelino Moreno fue los autores de los tantos del elenco ganador, mientras que para el Ferroviario convirtieron Matías Vera y Jonathan Galván, mientras que fallaron Gastón Verón y Braian Cufré.
De esta manera, Fluminense será su rival en cuartos de final. La ida será en la semana del 16 de septiembre en La Fortaleza, mientras que la vuelta, siete días más tarde en el Maracaná.
