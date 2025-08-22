El Tribunal castigó a Costas con cuatro fechas

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer sus sanciones correspondientes a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, y el principal castigado fue el entrenador de Racing, Gustavo Costas, quien recibió una suspensión de cuatro partidos.
La suspensión, que se originó en el partido frente a Tigre, llevado a cabo en Avellaneda, también alcanzó al preparador físico, Federico Costas, que deberá cumplir dos encuentros de inhabilitación, y al jugador Franco Emanuel Pardo, con una fecha de suspensión por doble amonestación que recibió en ese mismo partido.
Al tratarse de una sanción mayor a una fecha, la misma será de cumplimiento efectivo, por lo tanto Racing no tendrá a su entrenador en los siguientes cuatro partidos del Clausura de la Liga Profesional: Argentinos Juniors (visitante), Unión (local), San Loernzo (local) y Huracán (visitante).
El fallo que dio a conocer el Tribunal de la AFA, también afectó a los protagonistas del encuentro entre Vélez e Independiente, que terminó con victoria para el primero.
Por el lado del “Fortín”, el entrenador Guillermo Barros Schelotto y su ayudante de campo, Federico Insúa fueron suspendidos por dos partidos cada uno.
Mientras tanto, en Independiente, el marcador central Kevin Joel Lomónaco, una de las figurs del certamen, recibió una inhabilitación de dos fechas.
