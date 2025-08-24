Actividades: talleres, newcom, taekwondo y feria

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Feria en El deportivo Villa Elisa

En el Club Deportivo Villa Elisa (ubicado en Camino Centenario y calle 48), se realiza hoy, de 11 a 18, una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.

Taller creativo para niños

En el Club Capital Chica (Av 66 entre 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños entre 6 y 12 años. Lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15. Se trabaja coordinación, aumento de autoestima y expresión artística. Consultas: 221 450 - 3528.

Newcom en City Bell

En la Secundaria Nº 15 de City Bell (464 y 19) se realizan prácticas de newcom. Las actividades se desarrollarán los lunes de 15 a 16 y miércoles de 9.15 a 10.15. Según se informó, la actividad no tiene un arancel y es gratuita.

Talleres en Garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan diversidad actividades para los más chicos. Taller de Plástica para mayores de 5 años: miércoles 18 a 19.30, valor de la actividad $14.000. Cocineritos para 7 a 12 años: viernes 18 a 19.30, cuesta $16.000 más $2.000 para ingredientes. Taller de Teatro para 6 a 12 años: jueves a las 19, $16.000 mensuales. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.

Taekwondo en Universal

La práctica de taekwondo en el Club Universal (25 entre 57 y 58), se desarrolla, de lunes a viernes, infantiles en el horario de 18 a 19 y juveniles de 19 a 20. Contacto: 457 6921.