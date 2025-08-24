Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |La obligaron a encerrarse en el baño

A punta de cuchilla, delincuentes atacaron a una joven vendedora

A punta de cuchilla, delincuentes atacaron a una joven vendedora
24 de Agosto de 2025 | 05:43
Edición impresa

Un pésimo momento sufrió ayer la empleada de un almacén de Berisso, que fue amenazada de muerte por un solitario delincuente, obligada a entregarle la recaudación y también a encerrarse en el baño del local.

Según trascendió de fuentes del caso, el ataque se produjo poco después de las 11 de la mañana en un comercio de ese rubro que funciona en calle 4 entre 165 y 166, de la vecina ciudad.

En esas circunstancias, la vendedora, de 27 años, vio ingresar por la puerta de entrada a un sujeto que enseguida le despertó las peores sospechas.

Es que voceros policiales afectados a la investigación precisaron que el individuo “cubría su rostro con un cuello polar, tenía puesta una gorra con visera, vestía una campera negra, pantalón del mismo color y en una de sus manos sostenía un casco de moto”.

“DAME TODO, ES UN ASALTO”

A decir de esos informantes, apenas traspasó el umbral del negocio, le dejó en claro a la joven que no se trataba precisamente de un cliente.

“Le dijo a los gritos ‘dame todo, que esto es un asalto´. Y para amedrentarla todavía más, apoyó sobre el mostrador una bolsa grande de tela, donde reclamó que la aterrada vendedora guardara la recaudación, y sacó a relucir un arma blanca del tipo cuchilla”, reveló uno de los pesquisas.

LE PUEDE INTERESAR

Cada vez son más los adultos mayores en la mira del delito

LE PUEDE INTERESAR

Delincuentes forzaron la puerta de ingreso y revolvieron toda la casa

Agregó que “la chica no tuvo más remedio que obedecerle, por lo que tomó de la caja registradora los alrededor de 50.000 pesos que había y que puso dentro de esa bolsa”.

Sin embargo, cuando la empleada quizá imaginó que con esa exigencia cumplida el ladrón iba a escapar de inmediato, aquél le impartió otra directiva.

En tal sentido, reveló que “la obligó a encerrarse en el baño. Con la particularidad de que el asaltante le indicó dónde estaba esa dependencia del negocio, como si lo supiera de antemano”. Luego sí, decidió darse a la fuga. Estaría filmado por cámaras de este almacén.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Uno por uno

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”
Últimas noticias de Policiales

Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna

Revuelcan a una mujer en medio de un asalto

Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados

Renovado pedido de justicia por Thiago Vera
Deportes
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro
El Lobo no puede ganar en el Hilario Sánchez
La Ciudad
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Reprograman el festejo ucraniano por luto
Medicamentos asesinos y controles descontrolados
Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros
Espectáculos
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Agenda
Guía de cines
Información General
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla