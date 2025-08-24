A punta de cuchilla, delincuentes atacaron a una joven vendedora

Un pésimo momento sufrió ayer la empleada de un almacén de Berisso, que fue amenazada de muerte por un solitario delincuente, obligada a entregarle la recaudación y también a encerrarse en el baño del local.

Según trascendió de fuentes del caso, el ataque se produjo poco después de las 11 de la mañana en un comercio de ese rubro que funciona en calle 4 entre 165 y 166, de la vecina ciudad.

En esas circunstancias, la vendedora, de 27 años, vio ingresar por la puerta de entrada a un sujeto que enseguida le despertó las peores sospechas.

Es que voceros policiales afectados a la investigación precisaron que el individuo “cubría su rostro con un cuello polar, tenía puesta una gorra con visera, vestía una campera negra, pantalón del mismo color y en una de sus manos sostenía un casco de moto”.

“DAME TODO, ES UN ASALTO”

A decir de esos informantes, apenas traspasó el umbral del negocio, le dejó en claro a la joven que no se trataba precisamente de un cliente.

“Le dijo a los gritos ‘dame todo, que esto es un asalto´. Y para amedrentarla todavía más, apoyó sobre el mostrador una bolsa grande de tela, donde reclamó que la aterrada vendedora guardara la recaudación, y sacó a relucir un arma blanca del tipo cuchilla”, reveló uno de los pesquisas.

Agregó que “la chica no tuvo más remedio que obedecerle, por lo que tomó de la caja registradora los alrededor de 50.000 pesos que había y que puso dentro de esa bolsa”.

Sin embargo, cuando la empleada quizá imaginó que con esa exigencia cumplida el ladrón iba a escapar de inmediato, aquél le impartió otra directiva.

En tal sentido, reveló que “la obligó a encerrarse en el baño. Con la particularidad de que el asaltante le indicó dónde estaba esa dependencia del negocio, como si lo supiera de antemano”. Luego sí, decidió darse a la fuga. Estaría filmado por cámaras de este almacén.