Delincuentes forzaron la puerta de ingreso y revolvieron toda la casa

Un audaz robo tuvo lugar en una casa de calle 77 entre 28 y 29, en Altos de San Lorenzo, cuando desconocidos forzaron una de las puertas y escaparon con una gran cantidad de objetos de valor. El hecho fue descubierto cerca de las 21.30 del último viernes por la dueña de la vivienda, una mujer de 41 años, que había salido durante varias horas y al regresar se encontró con el escenario del saqueo.

Según consta en la denuncia, los ladrones ingresaron tras romper una puerta delantera que conecta con el interior de la casa. Una vez adentro, sustrajeron dos televisores, una consola PlayStation 4 con juegos y controles, varias prendas de vestir —entre ellas camisetas originales de Estudiantes de La Plata—, y elementos de peluquería como una planchita y un secador profesional. También se llevaron un celular que contenía aplicaciones bancarias, y una bicicleta rodado 29 marca Fire Bird, de color negro con calcos rojos, que era el único bien asegurado.

La damnificada relató que incluso la mercadería de la heladera había sido robada, lo que muestra el nivel de impunidad con el que actuaron los delincuentes. Inmediatamente dio aviso a la policía y aguardó la intervención de personal de Científica para preservar rastros en la vivienda.

Cabe marcar que el robo volvió a poner en evidencia el riesgo de dejar una vivienda sin moradores durante lapsos prolongados. En este caso, la propietaria había salido pasadas las 14.45 y, en apenas unas horas, los delincuentes aprovecharon la ausencia para ingresar y llevarse objetos de gran porte sin que nadie lo advirtiera.

Según se pudo saber además es que más allá de la denuncia, una vecina se acercó a la mujer para señalar posibles responsables del robo. Según relató, habría visto ingresar a dos hombres del barrio, a quienes identificó personas “muy peligrosas”. La hipótesis de ladrones conocidos que actúan en el mismo barrio abre una fuerte preocupación entre los vecinos. En este sentido el caso quedó bajo investigación de la fiscalía en turno y de la comisaría con jurisdicción en la zona.